Проти Росії ввели вже 6366 санкцій, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що усього за 2,5 тижні рівень життя пересічних росіян обвалився до рівня 1990-х. Країна-окупантка перебуває на межі дефолту та економічного краху.

Глава МЗС Кулеба наголосив, що, розв'язавши загарбницьку війну проти України, Володимир Путін не очікував такої реакції. Він не сподівався такого опору українців, які захищають власну державу.

Зауважте Австралія ввела санкції проти 33 впливових росіян: хто потрапив до списку

За словами Кулеби, також у Кремлі, без сумніву, не очікували такого рівня руйнівних санкцій. Путін думав, що все завершиться швидко. Він сподівався, що серйозні санкції просто не встигнуть запровадити. А ті, які запровадять, швидко скасують.

Водночас Кулеба наголосив: не так сталося, як гадалося.

Глава МЗС заявив, що нові санкції потрібно ухвалювати якнайшвидше. Зупинятися не можна, бо потім буде пізно.

Загалом проти Росії у покарання за брутальне порушення міжнародного права й агресію проти України за 18 днів з моменту вторгнення світова спільнота запровадила вже 3612 санкцій. Разом з обмеженнями, які вводили з 2014 року, загальна кількість санкцій становить 6366,

– зауважив Кулеба.

Він додав, що за кількістю санкцій Росія вже випередила Іран та КНДР. Вона перетворилася на підсанкційного лідера світу. Росія стала світовим вигнанцем, токсичною країною, від якої відвертається світ.

Кулеба зауважив, що рубль полетів у провалля. Жодні трюки не дозволять стабілізувати ситуацію. Валютні резерви Центробанку Росії заблокували.

Дипломати працюють над тим, аби не дозволити Росії жодними шляхами обійти санкції. Зокрема, мовиться про криптовалюту й золото.

Кулеба розповів, що вже готовий новий пакет санкцій. Зокрема, він стосуватиметься військово-промислового комплексу Росії.

Брифінг Кулеби від 14 березня: дивіться відео