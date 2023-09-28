Перевіряють, чи підроблені документи про освіту: на Спартака Субботу відкрили кримінальну справу

На скандального блогера Спартака Субботу, котрий став відомим завдяки шоу "Подкаст терапія", відкрили кримінальну справу. Також проводиться досудове розслідування.

Ним займається Шевченківське управління поліції Головного управління Національної поліції в Києві. У рамках розслідування вивчають можливі протиправні дії зі сторони блогера Спартака Субботи, повідомила пресслужба Міністерства освіти та науки на запит журналістів.

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У чому підозрюють Субботу

Мовиться про те, що правоохоронці розслідують використання Спартаком Субботою, ймовірно, підроблених документів про здобуту освіту, які видали на його ім'я.

Саме провадження слідчі відкрили ще 20 квітня 2023 року. Причина – ознаки вчинення правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Мовиться про підроблення документів, печаток, штампів і бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Що відомо про скандал навколо Субботи