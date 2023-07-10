Максимальний "базовий набір", який був у росіян, вони вже спробували застосувати, – Резніков

Уже понад 500 днів триває спроба росіян "взяти Київ за три дні". Олексій Резніков зауважив, що ворог уже застосував свій максимальний "базовий набір" у війні проти України.

Цю тезу він озвучив в інтерв'ю в ефірі каналу "Ми – Україна". Міністр оборони України саме відповідав на питання, чи можна вважати, що Росія вже використала всі свої козирі, крім ядерного озброєння, передає 24 Канал.

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"Базовий набір" ворог спробував застосувати

Ви знаєте, мені здається, що принаймні "базовний набір", який узагалі в них був, максимальний, вони вже спробували застосувати. Зараз, давайте, щоб не було хибної уяви, що в них там на складах стало значно менше (озброєння – 24 Канал). Це ми не обговорюємо. Ми не кажемо про кількість. Ми кажемо про якість,

– наголосив Резніков.

За його словами, російські загарбники вже використали всі засоби конвенційної повномасштабної війни. Мовиться і про флот, і про авіацію, і про сухопутні компоненти.

Крім того, окупанти завдавали масованих ракетних ударів по цивільному населенню. Намагалися знищити критичну інфраструктуру. Ворог прагнув залишити людей без світла, води, тепла та енергії. Але всього цього досягнути Кремлю не вдалося.

Українців поневолити не вдасться

Олексій Резніков зауважив, що йому дуже подобається, як українці з гумором підходять до всього. Він пригадав різдвяний ролик, який гуляв мережею.

У ньому, каже міністр, старша пані при свічках чи ліхтарику готує різдвяну кутю. Тим часом її чоловік, використовуючи дриль на акумуляторах замість міксера, допомагає їй поратися на кухні. А супроводжується це відео словами: "Без світла, без тепла, але головне – без вас м***алі".

Оце, мені здається, квінтесенція ставлення українців до будь-якої спроби росіян нас поневолити. І це не вдалося і не вдасться,

– підкреслив Резніков.

У тому ж інтерв'ю міністр оборони нагадав, що українці за понад рік повномасштабного вторгнення спостерігали так звані "жести доброї волі". Їх окупанти здійснювали і на острові Зміїний, і в Київській, і в Чернігівській, і в Сумській, і в Харківській, і в Херсонській областях. Він також висловив надію, що невдовзі ми побачимо ці "жести" ще й на Сході та Півдні нашої держави.