Росія веде війну на виснаження та залучає до 640 тисяч військових, – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія веде в Україні війну на виснаження. Для цього окупанти застосовують об'єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Сирського на засіданні Ради Україна – НАТО.

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Росія веде війну на виснаження

Олександр Сирський заявив, що наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 кілометрів.

Попри дипломатичні заклики, Росія не відмовляється від досягнення попередніх цілей на полі бою.

Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об'єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб,

– повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Він підкреслив, що українські воїни продовжують вести ефективну оборонну операцію та завдають ворогу значних втрат.

У зверненні до учасників Ради Україна – НАТО Олександр Сирський порушив питання індивідуальної й колективної підготовки українських військових на території держав-партнерів. Також йшлось про потреби Сил оборони України у військовій техніці, озброєнні, логістиці.

Нагадаємо, станом на 16 травня загальні втрати Росії становлять близько 971 690 осіб, 10 825 танків, 22 546 бойових броньованих машин та 27 908 артилерійських систем.