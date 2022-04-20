Проти власника "Мегабанку" можуть відкрити кримінальну справу

Єдиним способом врятувати від ліквідації харківський "Мегабанк" є усунення від управління банком менеджерів із оточення нинішнього власника Віктора Суботіна.

Також врятує стягнення новими управлінцями кредитів, які багато років банк видавав "своїм" структурам. В іншому випадку на банк чекає неплатоспроможність і виведення з ринку.

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Таку думку висловив експерт Сергій Лямець. Водночас за обома цими сценаріями власника банку Віктора Суботіна, за словами автора, чекає кримінальна справа за махінації, які довели банк до проблемного стану.

Багаторічні фінансові зловживання

Як підкреслив експерт, проблеми "Мегабанку" виникли через багаторічні фінансові зловживання його керівництва і ніяк не пов'язані з російським вторгненням, як стверджує менеджмент.

Нагадаємо, "Мегабанк" входить до числа системних банків, але, за даними регулятора, він не зміг пройти стрес-тестування ні у 2018 році, ні у 2020. А за підсумками 2021 року банк не пройшов стрес-тест автоматично, ледь утримавши фактичні показники нормативів на межі допустимих.

Причиною цього є багаторічне кредитування "Мегабанком" наближених структур, які не повертали кредити. У результаті, на сьогодні втрати від такої кредитної політики складають понад 900 мільйонів гривень. Причому кредити видавалися із коштів, залучених від фізосіб, а також комунальних та держпідприємств.

Нині менеджмент "Мегабанку" намагається отримати рефінансування, яке НБУ видає зараз банкам у зв'язку із вторгненням Росії. Але оскільки проблеми банку не мають нічого спільного з війною, видача йому рефінансування без зміни стилю управління банком обернеться лише втратою державних грошей.

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