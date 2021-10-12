"Протидія США": Кім Чен Ин закликав нарощувати військовий потенціал

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав нарощувати військового потенціалу країни. Каже, що треба протидіяти ворожим діям США.

Диктатор впевнений, що не можна довіряти висловлюванням США про мир. Мовляв, немає ніяких підстав вважати сигнали Штатів безпечними.

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Політик бачить нові військові загрози

За словами Кім Чен Ина, "КНДР має бути сильною в ім'я нащадків". Він додав, що військові загрози, з якими стикається КНДР, відрізняються від тих, які були кілька років тому.

Напруженість на Корейському півострові створює саме політика США,

– стверджує Кім Чен Ин.

Сеул Кім Чен Ин звинуватив у "лицемірстві"

Північнокорейський лідер згадав про спільні військові навчання США і Південної Кореї. Він розкритикував Сеул, звинувативши в "лицемірстві" та "подвійних стандартах".

Кім Чен Ин пригрозив "рішучими діями", якщо Південна Корея продовжить "обмежувати права КНДР на самооборону".

Навіщо КНДР посилювати військовий потенціал

Політик запевняє, що посилення потенціалу не спрямоване проти Південної Кореї. Кім Чен Ин зазначає, що конфлікти між корейцями не повинні повторюватися "на цій землі".

"Наші зовнішні зусилля щодо досягнення миру жодним чином не означають відмови від наших прав на самооборону", – наголосив диктатор.