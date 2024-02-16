Протистояння Росії та США виходить на новий рівень – у космос

New Your Times стверджує, що США отримали нову розвідувальну інформацію, яка свідчить про наміри Росії розгорнути ядерну зброю у космосі. Ця зброя може бути небезпечною для всієї супутникової системи США та союзників. Вона може переривати зв'язок для військових та цивільних об'єктів.

"Зоряні війни" по-російськи

Зараз США не мають можливості захищатися від цієї зброї.

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Ситуація почала розкручуватися досить швидко після того, як один з американських конгресменів – голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер – повідомив про нову важливу розвідувальну інформацію та закликав Білий дім її оприлюднити. У самому Білому домі ці заяви конгресмена сприйняли без захоплення, бо вирішили, що їх оприлюднення може поставити під загрозу джерела розвідувальної інформації, якими користуються США у Росії.

Однак після заяви конгресмена ситуацію було вже не зупинити. Тепер з повідомленнями про деталі американської занепокоєності виступають вже провідні медіа. Як вважається, невдовзі у Білому домі відбудеться брифінг, на якому повідомлять про цю важливу загрозу від Росії.

Можна говорити, що протистояння між Росією та США виходить на новий рівень.

Путін знайшов прийнятну для себе ядерну конфронтацію

Згадується знаменитий проєкт Рональда Рейгана про так звані "зоряні війни". Проєкт, який мав бути розгорнутий в останні роки існування СРСР і спричинив справжній колапс радянської економіки після того, як СРСР вирішив відповідати на наміри США.

Зараз у ролі людини, яка запускає проєкт "зоряних війн", виступає вже російський президент Владімір Путін. Намір запустити елементи ядерного протистояння у космос говорить про те, що Росія серйозно готується до реального конфлікту з США. Упевненість в тому, що Росія ніколи не піде на ядерний конфлікт, стає вже не такою очевидною.

Можливо, для росіян ядерні удари по території США чи їх союзників, є неприпустимими. Однак ядерна конфронтація в космосі, яка не призводить до людських жертв та руйнувань на землі, може вважатися Кремлем цілком сприйнятною, якщо мовиться про перемогу у конфлікті між демократичним світом та світом авторитаризму, на чолі якого, всупереч можливостям Китаю, досі бажає стати Путін.

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Три варіанти реакції США

Ймовірна космічна загроза для США може змінити сам ландшафт американської політики і ставлення американців до дій росіян у війні проти України. Але поки що дуже важко сказати – як. Чи будуть у Вашингтоні думати, що треба дати Україні якомога більшу допомогу для того, щоб відвернути зусилля росіян від створення нових воєнних програм, які будуть безпосередньо загрожувати США. Чи навпаки – це стане першим поштовхом до діалогу з Москвою, щоб не створити можливостей за яких Росія отримає у космосі зброю, на яку США наразі не можуть відповідати.

Може бути й інший, я б сказав американський, варіант розвитку подій. У США вирішать якомога швидше розвивати власну зброю у космосі, перед якою російська загроза не буде вважатися такою небезпечною. Тож у США буде можливість забезпечити паритет у протистоянні з Росією, якщо та дійсно вирішить виводити системи ядерної зброї у космічний простір.

Але ми всі розуміємо, що кожен з цих варіантів має обиратися у співпраці з Адміністрацією США та Конгресом. Модель протистояння між демократами та республіканцями, яка завжди береться на озброєння напередодні виборів, зараз абсолютно не допоможе США вирішити, який з варіантів допоможе надійно захистися від російської загрози.

Ще один важливий наслідок цієї інформації, якщо вона буде офіційно оприлюднена – зміна розуміння американцями, яка країна сьогодні є найбільшою загрозою. Для переважної більшості американців це завжди був Китай. Однак зараз багато хто може вирішити, що Росія є набагато більшою загрозою. Китай сьогодні є економічним конкурентом для США. Якщо він не почне активні дії на Тайвані, то ситуація, швидше за все, так і залишиться цивілізаційною конкуренцією без застосування військової сили.

При цьому Росія, економіка якої значно поступається і США, і Китаю, перетворюється на справжню екзистенційну загрозу для США. Будь-яка Адміністрація США – чи то Байдена, чи Трампа – буде змушена адекватно відповідати на цю серйозну й нахабну заяву російського керівництва.