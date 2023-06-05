Внутрішні "тьорки" між російськими окупаційними військами: огляд фронту від Романа Світана
Протистояння між російськими окупаційними військами вийшли на новий рівень. ПВК "Вагнер" взяли у полон командира 72 мотострілецької бригади збройних сил Росії Романа Веневітіна.
Відповідну інформацію у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.
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"Вагнерівці"
Військовий експерт наголосив, що підполковник, якого взяли у полон, на відео сказав, що обстріляв машину ПВК "Вагнер" через власну неприязнь. Світан пояснив, що в армії таке може бути, коли підрозділи харчуються не зі "спільного котла", а "при блаті". Саме такими є ПВК "Вагнер", адже їм найбільше виділяються техніки, зброї, боєприпасів.
Крім того, у них більше фінансування, яке йде також з приватної "кишені" того ж Пригожина. Саме це викликає такі внутрішні "тьорки", що доходять до військових протистоянь.
"Все буде збільшуватися, адже це тільки початок. Поки вони тільки через пʼянку починають підіймати зброю одне на одного, а коли вже на тверезу підуть – тоді їх ніхто не розніме", – додав Світан.
Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:
Бєлгород
Якщо не рахувати лінію фронту, по всій протяжності кордону України з Росією ворог практично ніде не контролює кордону. А саме це стосується 3 областей: Бєлгородської, Курської та Брянської,
Зараз РДК контролюють приблизно 10 кілометрів території. Це наче мало, проте це тільки початок цього руху. Як мінімум, вже з-під Шебекіно перестала працювати російська артилерія по Вовчанську,
– зазначив Роман Світан.
"Одну із задач, яку вони ставили, – убезпечити наше прикордонне місто від ударів армійської артилерії. Далі вже політичні та інформаційні посили", – додав військовий експерт.
Відстань між Вовчанськом та Щебекіно / Скриншот з відео
Контрнаступ
На думку Романа Світана, наступ триває з першої декади травня. Уже навіть є "гаряча фаза". Проте це не прорив – для нього треба ще попрацювати.
"Отже, механізовані батальйони та танкові батальйони починають рухатися в режимі розвідки боєм, проте доволі глибоким – із заходом на позиції противника. Вчора в деяких місцях була "зметена" перша лінія оборони росіян", – розповів військовий експерт.
Він додав, що є деякі просування від сотень метрів до декількох кілометрів за тими напрямками, які були визначені.
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