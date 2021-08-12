Противник реформи судів: Вовк може впливати на ВРП через Гречківського

Члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського судили за хабар, розмір якого сягав пів мільйона доларів. Він має сумнівне майно та його пов'язують одразу з двома символами корупції та кривосуддя – Артуром Ємельяновим та Павлом Вовком.

Він обійняв важливу посаду з грубим порушенням Конституції. Нещодавно Верховний Суд заборонив називати Павла Гречківського одіозним.

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Хто такий Гречківський

Павло Гречківський є адвокатом, але походить з суддівської родини. Його батько, Микола Павлович понад 10 років обіймав посаду заступника голови Вищого господарського суду. Спершу майбутній член ВРП займався адвокатською діяльністю, очолював декілька компаній.

З 2006 до 2012 року був депутатом Київради від Блоку Черновецького, потім входив у фракцію "Ініціатива", яку очолював Ігор Кононенко. За даними журналістів, він мав бізнес разом з відомим екснардепом Миколою Мартиненком. До речі, сестра Гречківського Майя, була його дружиною, а самого Мартиненка наразі судять у Вищому антикорсуді.

Також Гречківського пов'язують з символом корупції у судах Артуром Ємельяновим. Журналісти програми "Схеми" зазначили, що вони мали спільний бізнес та через пов'язаних осіб були співвласниками 7,5 гектарів заповідної землі на Жуковому острові у Києві, яку отримали у сумнівний спосіб. Член ВРП це заперечив, але при розгляді справ, що стосуються Ємельянова, заявив собі самовідвід.



Гречківського пов'язують з Ємельяновим / Фото sud.ua

Гречківський є заможною людиною. Він живе у квартирі площею 363 квадратних метри, їздить на Maybach й має ще 2 елітні автівки – Mercedes та BMW. А ще у нього є колекція дорогих годинників. За оцінкою журналістів, лише один з них коштує 390 тисяч доларів.

Його дружина має корпоративні права на приблизно 20 мільйонів гривень у 5 компаніях, на яких також достатньо майна. у 2020 році родина Гречківських задекларувала приблизно 700 тисяч доларів готівки.

Для чого такому успішному бізнесмену йти у Вищу раду правосуддя? Все просто – основою таких статків є не так бізнес, як вплив завдяки статусу та зв'язкам.

Корупційний скандал довкола Гречківського

У 2015 році Павла Гречківського обрали З'їздом адвокатів на посаду у ВРП, яка тоді називалась Вищою радою юстиції. А вже через рік він опинився у центрі гучного корупційного скандалу про хабар у розмірі пів мільйона доларів.

21 вересня 2016 року генпрокуратура затримала з пачкою доларів Олега Шкляра. За версією слідства, він мав передати ці гроші Гречківському, щоб той домовився за винесення потрібних замовнику рішень суду. Затриманий на камеру розповів слідчим, що за 500 тисяч доларів він мав розв'язати питання в усіх трьох інстанціях.

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У мережі також опублікували аудіозапис, на якому голос, дуже схожий на голос Гречківського, дає чіткі інструкції посереднику, що він повинен зробити з отриманими грошима. Тобто Шкляр мав "взяти і сховати", а потім сказати кодові слова й передати все дружині члена ВРП. Було враження, що генпрокуратурі нарешті вдалось викрити хабарників найвищого рівня. Проте дуже швидко стало зрозуміло, що все це лише PR-кампанія генпрокурора Юрія Луценка.

Справу Гречківського відверто злили

Потім справу відверто злили. У ході розслідування допустили величезну кількість процесуальних порушень, тому цілком прогнозовано суди визнали усі докази недопустимими та виправдали Гречківського.

Але як у суді Гречківський пояснив свої телефонні розмови зі Шклярем? В суді навіть не заслуховували ці розмови – бо диски, на яких вони були записані, не відкрились.

Тому нічого пояснювати не довелось, а завдяки виправдувальному вироку юридично Гречківський чистий і його не можна називати хабарником. Після цього вироку Гречкіський подав позов на потерпілого у цій справі і вимагав спростувати інформацію, що він є одіозним. Усі суди, аж до Верховного, визнали цю інформацію недостовірною.



Гречкіський подав позов на потерпілого / Фото LB.ua

Насправді це абсурд, бо спростувати можна лише фактологічне твердження, а не оцінювальне судження. Але, мабуть, для члена ВРП суди готові спростувати навіть закони фізики. Очевидно така влада над судами дуже потрібна Гречківському, бо після завершення своїх повноважень у 2019 році він знову подався у ВРП.

Переслідування тих, хто йшов проти системи

І хоча Конституція прямо забороняє одній особі двічі поспіль займати цю посаду, З'їзд адвокатів повторно довірив Павлу Миколайовичу керувати судами. Тож тепер він має повноваження члена ВРП аж до 2023 року.

Гречківський цілком очікувано покривав очевидних негідників та переслідував тих, хто йшов проти системи. Для прикладу, саме він був доповідачем у справі відомої судді-викривачки Лариси Гольник. Тоді ВРП покарала її за пост у фейсбуці. Згодом Верховний Суд визнав це рішення незаконним, але воно зробило свою справу – заблокувало Гольник можливість взяти участь у конкурсі до Вищого антикорсуду.

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Ще одна гучна справа – коли поліція спіймала депутатку Київради Людмилу Костенко п'яною за кермом. Тоді разом з нею був заступник Кличка Слончак, який кидався на поліцейських та козиряв своїм статусом. Тоді Слончака звільнили, а от Костенко завдяки судді уникла покарання.

Замість того, щоб позбавити її прав, суддя Горбатовська передала її на поруки трудового колективу. На суддю подали скаргу за відверте відмазування депутатки, але Гречківський не побачив тут жодних порушень.

Вовк впливає на ВРП через Гречківського

Найповніше діяльність Гречківського на посаді у ВРП характеризують записи НАБУ з кабінету усім відомого Павла Вовка. З них випливає, що 2 Павли мають дружні стосунки, тісно спілкуються і саме через Гречківського Вовк впливає на ВРП та розв'язує свої питання.

Один з прикладів, де Вовк розповідає іншому судді, що "порішав", щоб його не карали саме завдяки Гречківському. На записах також є один цікавий момент, коли Вовк у розмові з членом ВРП рекомендує створити "коаліцію Гречківського" для того, щоб максимально впливати на ситуацію у Вищій раді правосуддя. Але ще цікавішою є реакція самого Гречківського на ці записи. Бувши впевненим у своїй повній безкарності він почав просто знущатись з цього і публікувати картинки про "коаліцію Гречківського".

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У 2020 році він повідомив, що ця коаліція буде боротись проти знищення судової влади, а на річницю оприлюднення "плівок Вовка" заявив, що планує формувати списки осіб, які руйнують судову владу та здають її під контроль іноземців. Тут навіть коментарі зайві.

Звісно що Гречківський є активним противником судової реформи. Він навіть опублікував феєричну статтю під назвою "Четверо проти світу", де зарахував себе до якоїсь четвірки, яка протистоїть підступним іноземцям, а ще, мабуть, Соросу та рептилоїдам, які хочуть "захопити судову владу".

Зрештою, істерика члена ВРП цілком зрозуміла. Очевидно, що у нього немає жодних шансів успішно пройти перевірку Етичної ради і він може втратити таку бажану посаду. Зате у всіх з'явився реальний шанс, що після очищення ВРП від таких як Гречківський нарешті можна буде розраховувати на справжню судову реформу.