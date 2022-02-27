Противник видихнувся, – Арестович про російські війська

Під час брифінгу 27 лютого військовий наглядач Олексій Арестович розповів, що російські загарбники перейшли в тактичний відступ на окремих ділянках. Це означає, що вони видихнулись.

Зараз по Україні відносна тиша окрім Волновахи, яку вже взяли ЗСУ потужною контратакою, а також північно-західних околиць Києва, де противник спробував просунутись в перед окремими групами, але потрапив під вогневе ураження авіації та артилерії українських захисників.

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Частина російського війська розгромлена, частина висувається на північ і займає оборону за 15 – 20 кілометрів від Києва.

Це означає, що вони перейшли в тактичний відступ, що не може нас не радувати,

– заявив Арестович.

На його думку, все вказує на те, що противник видихнувся і кинув останні зусилля на Київ, щоб взяти його в околиці. В Харкові загарбників вже оточили та розгромили, те саме наразі відбувається у Києві.

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