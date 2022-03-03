Противник зазнає втрат і не досягає цілей: яка ситуація на напрямках наступу Росії

У Генштабі ЗСУ повідомили актуальну інформацію щодо наступу Росії на територію України. Російський агресор зазнає серйозних втрат.

Волинський напрямок

Українська армія утримує визначені рубежі на Волинському напрямку. Повідомляється, що на білоруській території в лісистій місцевості розміщена 38 окрема десантно-штурмова бригада ЗС Білорусі.

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У Генштабі інформують, що командування білоруської військової частини отримало наказ про перетин кордону з Україною.

"Доведення бойового наказу буде здійснено після перетину кордону", – йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у ЗСУ констатують низький морально-психологічний стан десантників. Військові не хочуть виконувати роль російських найманців, тому виступають за припинення контрактів.

Бої на Слобожанщині

ЗСУ вдало ведуть оборонні бої на Слобожанщині, де армія ворога переважає. На окремих напрямках українців мають успіх, тому противник зазнає великих втрат.

На Сіверщині механізовані та танкові частини ЗСУ утримують оборону довкола Чернігова.

Противник не досяг цілі

У ЗСУ повідомили про важкі бої угруповання Об'єднаних сил. ЗСУ не допустили виходу противника на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На окупованому Донбасі агресор мобілізує резервістів, яких планує "перекидати" під Харків.

Приморський напрямок і Київ

На Приморському напрямку ЗСУ ведуть оборонну операцію. Українська армія намагається не допустити прорив противника з населених пунктів Херсон та Миколаїв.

У Києві, як заявляють у Генштабі, ворог не досягає цілей, тому здійснює обстріл цивільних будинків. На цьому напрямку ЗСУ продовжують відбивати наступ ворога.

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