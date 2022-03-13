Противник зосередив свої сили на наступі в зоні ООС, – Арестович
13 березня 2022 , 12:25Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Олексій Арестович на черговому брифінгу щодо російської агресії проти України повідомив, що окупанти остаточно визначилися з напрямком активних дій.
Арестович зазначив, що противник зосереджує свої сили в зоні ООС.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни
Він запевнив, що українські захисники стримують окупантів та завдають потужних ударів по ворожій військовій силі.
Сьогодні вночі була знищена значна кількість техніки та живої сили противника в Херсонській області,
– сказав Арестович.
Ранкове звернення Арестовича – дивіться відео
Вас може зацікавити: Під Миколаєвом окупанти просто покидали техніку серед поля й повтікали – дивіться відео