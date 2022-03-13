Противник зосередив свої сили на наступі в зоні ООС, – Арестович

Олексій Арестович на черговому брифінгу щодо російської агресії проти України повідомив, що окупанти остаточно визначилися з напрямком активних дій.

Арестович зазначив, що противник зосереджує свої сили в зоні ООС.

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Він запевнив, що українські захисники стримують окупантів та завдають потужних ударів по ворожій військовій силі.

Сьогодні вночі була знищена значна кількість техніки та живої сили противника в Херсонській області,

– сказав Арестович.

Ранкове звернення Арестовича – дивіться відео

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