Противник зосередив свої сили на наступі в зоні ООС, – Арестович

13 березня 2022 , 12:25
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Джерело:

24 канал

Олексій Арестович на черговому брифінгу щодо російської агресії проти України повідомив, що окупанти остаточно визначилися з напрямком активних дій.

Арестович зазначив, що противник зосереджує свої сили в зоні ООС. 

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Він запевнив, що українські захисники стримують окупантів та завдають потужних ударів по ворожій військовій силі. 

Сьогодні вночі була знищена значна кількість техніки та живої сили противника в Херсонській області,
– сказав Арестович. 

Ранкове звернення Арестовича – дивіться відео 

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Автор: Ярослава Прадід