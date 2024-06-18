Процедури антидемпінгових розслідувань мають бути спрощені та прискорені, – Кисилевський
Джерело:Telegraf
Уряд України недостатньо використовує антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи щодо захисту внутрішнього ринку від недобросовісного імпорту.
Про це повідомив народний депутат Дмитро Кисилевський, виступаючи на нараді Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку щодо інструментів торговельного захисту, яка відбулась 17 червня.
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Наразі Україна запровадила 35 антидемпінгових та інших заходів. Для порівняння, за даними СОТ США застосовують 520 антидемпінгових заходів, Індія – 337, Бразилія – 175, Туреччина – 145, Китай – 141, Аргентина – 137, ЄС – 130.
Процедури антидемпінгових розслідувань в інтересах українських виробників мають бути спрощені та прискорені. Захист інтересів української промисловості, яка податками фінансує ЗСУ, є одним з головних факторів національної безпеки України. Саме тому у період війни будь-яка шкода економічним інтересам України прирівнюється до нанесення шкоди її національній безпеці. На цю шкоду, спричинену недобросовісним імпортом, має бути швидка і ефективна відповідь уряду,
– відзначив Дмитро Кисилевський.
17 червня на нараді Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Міністерство економіки України презентувало законопроєкти про застосування антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних заходів щодо імпорту та представило стан справ у сфері торгового захисту.