Процес може тривати місяці, – Маляр про оголошення точної кількості загиблих на Київщині

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, скільки часу може зайняти ідентифікація тіл жертв російської навали на Київщині.

Ганна Маляр сказала, що зараз ми спостерігаємо за війною цивілізації та варварства, результатом цього є звірства росіян в Україні. До цього переліку можна віднести мародерство вбивства цивільних та навіть тварин.

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Маляр про кількість жертв серед цивільних

Заступниця міністра оборони заявила, що за підрахунок загальної кількості жертв серед мирного населення відповідає Міністерство охорони здоров'я. Водночас вона наголосила, що цей процес може тривати місяцями, оскільки з'ясувати остаточну кількість загиблих дуже складно.

Якщо немає ідентифікаційних ознак у тіла. Тобто немає документів, не можуть впізнати рідні візуально, тоді це тривалий час, експертизи ДНК. Тому остаточні дані зараз ми з вами не будемо мати ні по військових, ні по цивільних,

– пояснила Маляр.

Однак вона додала, що очевидно йдеться про велику кількість жертв. Зокрема, якщо згадати про звільнені міста у Київській області, то там виявляють сотні жертв лише в окремих містах.

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