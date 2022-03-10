Процес розпаду російської верхівки розпочався, – Піонтковський
У Росії через війну проти України вже почався процес розпаду провладної "верхівки". Там почали критикувати Володимира Путіна.
Про це розповів російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу. Однак найстрашніше питання – скільки десятків тисяч українських життів окупанти встигнуть знищити до падіння злочинного режиму.
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Наприклад, за словами Піонтковського, у Росії вже забрали з ефірів пропагандистських телеканалів ізраїльтянина Якова Кедмі, адже він критикував Путіна, як недостатнього імперця.
Процес розпаду російської верхівки почався,
– наголосив публіцист.
Піонтковський розповів про розпад російської верхівки: дивіться відео
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