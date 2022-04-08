"Процеси вже почались": "референдум" на Донбасі хочуть провести до середини травня

На Донеччину та Луганщину приїхали політтехнологи партії "Єдина Росія". Вони шукають прихильних до окупантів.

Про це в ефірі 24 каналу розповів правозахисник Павло Лисянський. Він зазначив, що російські політтехнологи вже працювали на Донбасі перед виборами до держдуми.

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"Вони проводять опитування, але вони не соціологічні. Опитують чиновників та всіх, хто за Росію, щоб прозвітувати Кремлю, що люди їх підтримують і потрібно проводити референдум щодо вступу псевдореспублік до Росії", – сказав правозахисник.

Що з незгодними

За словами Лисянського, він має форми для опитувань, які роздають окупанти. Там запитують, чи підтримуєте Росію, її президента і війну. Правозахисник наголосив, що коли людина дасть нейтральні відповіді, то її відразу посадять.

Так званий референдум хочуть провести до середини травня. Ці процеси вже почалися,

– заявив правозахисник.

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