"Процвітає України, її слава й воля": у Раду внесли законопроєкт про зміну гімну

До Верховної Ради внесли законопроєкт про зміну слів у державному гімні України. Тобто слова, автором яких є Павло Чубинський, пропонують дещо змінити на новий лад.

Основна мета цього закону – актуалізувати гімн відповідно до сучасних реалій. Музику пропонують не змінювати, а лише слова.

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Який текст гімну пропонують зараз

Законопроєкт, який внесли нардепи від "Слуги народу" Іван Юнаков та Георгій Мазурашу, пропонує наступний текст державного гімну України на противагу "Ще не вмерла України":

Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об’єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

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