Республіканці у Палаті представників спробують обійти Джонсона для схвалення допомоги Україні

Проукраїнський республіканець у Палаті представників США Брайан Фітцпатрік готує спробу обійти спікера Майка Джонсона, щоб домогтися схвалення допомоги Україні.

Брайан Фітцпатрік наголошує, що необхідно діяти негайно.

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Проукраїнський республіканець вигадав спосіб змусити Палату представників пришвидшити допомогу для України

Конгресмен повідомив журналістам, що готує так звану петицію про звільнення, яка може змусити Палату представників проголосувати, якщо вона набере 218 підписів.

Ми повинні щось зробити… Це екзистенціально, це чутливо до часу. Незалежно від того, чи це наш продукт, чи чийсь інший, ми просто повинні донести до них гроші,

– сказав Фітцпатрік.

Така петиція потребуватиме підтримки невеликої кількості республіканців, за умови, що вона отримає підписи більшості демократів Палати представників.

Цей маневр також вимагає певного часу, перш ніж петиція може бути винесена на голосування – 30 днів сесії Палати представників.

Він підкреслив, що петиція про звільнення головним чином послужить для того, щоб "натиснути на точку тиску, щоб щось було зроблено якнайшвидше".

Фітцпатрік сказав, що петиція буде готова до підписання на початку березня, і дав зрозуміти, що очікує, що під нею підпишуться деякі республіканці. Він додав, що ще не вирішив, яку версію допомоги Україні намагатиметься винести на розгляд.

Яка кількість республіканців підтримує Україну

Відповідаючи на запитання про глибину підтримки республіканців, він сказав журналістам: "Більше, ніж ви думаєте... багато людей, які знають, що це правильно".

Один з республіканців Палати представників, який говорив на умовах анонімності, сказав Axios, що вони дадуть свій підпис, "якщо не буде ніякого іншого прогресу".