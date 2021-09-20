Провалля під колією на Буковині: в Укрзалізниці розповіли, коли відновлять рух поїздів

На Буковині 19 вересня стався обвал ґрунту під залізничним полотном. Через це довелось змінити маршрут руху потяга, який прямував з Чернівців до Києва. В Укрзалізниці розповіли, що ремонтні роботи триватимуть щонайменше 10 годин.

Провал стався на перегоні Новоселиця – Мамалига. Залізничники кажуть, що сталось складне просідання ґрунту. В результаті утворилась велика яма, глибиною 6 метрів.

Раніше Потяг Чернівці – Київ змінює маршрут через обвал ґрунту

Через аварію потягам змінили маршрут

Через цей інцидент Укрзалізниця змушена доставляти пасажирів автотранспортом від станції Мамалига, що за 62 кілометри від кінцевої станції. Мовиться про пасажирів потяга № 117/118 Чернігів — Київ — Чернівці.

Щодо потяга № 118/117 Чернівці — Київ — Чернігів, то він вирушить зміненим маршрутом – через Заліщики та Тернопіль.

Які зупинки виключать з маршруту:

Новоселиця,

Ларга,

Кам'янець-Подільський,

Дунаївці

Гречани .

Потяг прибуде до Києва із затримкою

Пасажирів з цих станцій заберуть окремим рейсом згідно з графіком.

Через об'їзний маршрут у русі потяга будуть затримки: у Київ пасажири прибудуть на 2 години пізніше.

Внаслідок обвалу виникла велика яма / Фото Укрзалізниці