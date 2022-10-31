Йдуть у відпустку і не повертаються: чиновники з Москви масово втікають від мобілізації

Нещодавно Сєргєй Шойгу оголосив про закінчення часткової мобілізації в Росії. Однак російські чиновники все одно масово продовжують утікати з країни.

Про це розповідають російські ЗМІ, повідомляє 24 канал. Як стверджують самі московські чиновники – їм відомо дещо більше інформації, а не лише та, що лунає з телевізора.

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Чого тікають московські депутати

У російських ЗМІ повідомляють, що чиновники московської мерії та представники уряду масово намагаються врятуватися від мобілізації, утікаючи за межі країни. Зокрема відомо про втечу працівників російської міносвіти, міністерства цифрового розвитку та Центробанку.

Варто зазначити, що у московській мерії подекуди недораховують по 20% – 30% штату у деяких відділах. Депутати їдуть нібито у відпустку, однак потім не повертаються.

Кілька співробітників мерії та міністерств розповіли російським ЗМІ, що ніхто з них не хоче воювати, вбивати чи бути вбитим.

На відміну від жителів російської "глубінки", у співробітників відомств є доступ до найрізноманітнішої інформації, а не тільки до телевізора. Вони розуміють, що відбувається,

– йдеться у повідомленні російських джерел.

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Росіяни відмовляються воювати

У Росії чи не щодня фіксують відмови від мобілізації та бунти проти неї. Не лише чиновники, але й прості чоловіки активно втікають від армії за кордон.

Багатьох росіян не влаштовує перспектива стати "гарматним м'ясом". Деякі навіть влаштовують голодування на знак протесту.

За словами деяких мобілізованих, офіцери залякують тих, хто відмовляється служити. Їм відверто погрожують в'язницею та тим, що відправлять на передову.

Відмовляються воювати й буряти. Вони втікають прямо з частин, а також заявляють, що нікуди не поїдуть.

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