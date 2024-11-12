"Чорний день для окупантів": у 47-й бригаді розповіли про провальний штурм Росії на Курщині

Напередодні, 11 листопада, російські загарбники пішли в атаку у Курській області. Щоправда, цей день став для них "чорним".

Про це повідомляє 24 Канал на заяву пресофіцерки 47-ї окремої механізованої бригади Анастасії Блищик в ефірі телемарафону.

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Провальний штурм росіян у Курській області

Пресофіцерка наголосила, цей понеділок був "чорним" днем російських окупантів, які намагалися штурмувати в 5 – 6 накатів.

Вони намагалися залітати на техніці з десантом, проте 10 одиниць бронетехніки знищено воїнами 47-ї ОМБр. 3 БТРи підірвалися на мінах, а іншу техніку знищили за допомогою FPV-дронів та ПТРК "Стугна",

– розповіла Блищик.

Водночас зауважила, іншу бронетехніку знищили суміжні бригади ЗСУ. Частину загарбників ліквідовано, а ті, кому пощастило вижити, – розбіглися і заховалися в посадках. Втім, їх шукають українські дрони.

Вчора відбувся провальний штурм російських окупантів,

– підкреслила пресофіцерка.

До речі, нещодавно бійці 47 ОМБр взяли в полон російського військовослужбовця зі 155-ї бригади. Окупант розповів, що був свідком катування, розстрілу й посмертного відтинання голів українським полоненим. Розповів про тих, хто віддавав наказ і скоював цей воєнний злочин.