Провайдерів, які відмовляються блокувати роспропаганду, почали відключати

Інтернет-провайдерів, які відмовляються блокувати російську пропаганду, почали виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. Далі на компанії чекає вжиття більш серйозних санкцій.

Блокування провайдерів

Таке рішення вже ухвалили НКЕК стосовно двох компаній; ТОВ "НЕТАСІСТ" та ТОВ "НЕТАССІСТ".

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У відомстві зазначили, що причиною такого рішення стало невиконання розпоряджень та вимог Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ), який діє при Держспецзв’язку, під час воєнного стану.

Які наслідки будуть для провайдерів

Далі буде ухвалене рішення про те, що робити з порушниками. Це можуть бути:

встановлення тимчасових особливостей маршрутизації трафіку, відповідно до цього рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється національною комісією.

У Держспецзв’язку нагадали, що в умовах воєнного стану провайдери зобов’язані невідкладно вживати заходів для виконання доручень НЦУ.