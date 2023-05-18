Зеленський провів військовий комітет з командувачами ключових напрямків фронту

Ввечері 18 травня Президент України записав традиційне звернення до українців. У ньому він окреслив найголовніші пріоритети роботи на найближчий час.

Зеленський також повідомив, що провів засідання військового кабінету. На ньому були присутні командувачі ключових напрямків фронту, а також Головнокомандувач ЗСУ, Генштаб і розвідка, повідомляє 24 Канал.

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Засідання військового кабінету

Президент повідомив, що 18 травня відбулося засідання військового кабінету – особливий формат роботи у вузькому колі з тими, хто відповідає за оборону держави. На ньому обговорили декілька питань. Зокрема, Зеленський виділив роботу бригад оборони, які виконали головні стратегічні завдання, деталі яких повідомляти наразі не будуть. Також у зверненні Президент України заінтригував зверненням до бригад наступу.

Бригади наступу – молодці, готуємося, без деталей,

– заявив Зеленський.

У зверненні Зеленський також окреслив пріоритети роботи на найближчий час, серед яких:

додаткові системи ППО;

додаткові ракети;

навчання українських військових і літаки;

далекобійна зброя.

Також з командою Офісу Президента сьогодні провели ґрунтовну нараду. Головним завданням для них наразі є – втримати динаміку міжнародної підтримки та комунікації заради України, яка була досягнута в першій половині травня, також і цими тижнями.

Традиційне звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні відвідав офіс Кримської платформи та зустрівся з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, представниками Меджлісу й кримськотатарської спільноти. Президент вшанував пам'ять усіх жертв депортації кримськотатарського народу.

"Це був один із найтяжчих злочинів XX століття – увесь народ силою забрали з рідної землі та змусили жити на чужині десятиліттями. І коли вже люди повернулися додому, Росія вкотре принесла до їхнього дому, до нашої України своє зло – зло агресії, репресій, приниження", – сказав у зверненні Зеленський.

Окрім того, він підкреслив, що гарантія свободи для всієї України – історичне завдання тих, хто захищає державу й обрав Україну. Також президент заявив, що спільна робота Кримської платформи з Меджлісом приносить необхідні результати.

"До речі, деякі дуже важливі спільні кроки готуємо вже на найближчий час. Питання Криму, кримських в'язнів та всіх наших людей у Криму виводимо на новий міжнародний рівень", – анонсував президент.

Замість вишиванок – військова форма

У День вишиванки Зеленський наголосив, що багато українців сьогодні були у вишиванках. Він підкреслив, що дуже важливо пам'ятати багатство, яке об'єднує всіх українців. Проте не всі змогли підтримати традицію – багато захисників і захисниць змінили вишиванку на військову форму.

Я прошу вас зараз згадати всіх, хто воює заради України. Усіх, хто на бойових завданнях і на бойових постах заради України. Усіх, хто тренує наших бійців заради України,

– закликав Зеленський до подяки.

Також він наголосив, що Україна ні на мить не забуває про українців, яких окупанти тримають у неволі, в окупованих містах і селах. Зеленський у зверненні заявив, що обов'язково усіх звільнять, а Україна – переможе.