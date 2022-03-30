Проводжали в останню путь на колінах: на Одещині поховали 21-річного бійця Максима Мельника

В Ананьїві Одеської області поховали 21-річного військовослужбовця Максима Мельника. Захисник загинув під час обстрілу військової частини у Миколаєві.

Військовослужбовець загинув 18 березня, але його тіло упізнали лише на днях.

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У сільраді розповіли, що хлопця змалечку виховував дідусь Петр Мельник. 80-річному чоловіку не знали як розповісти про загибель онука.



Захисника виховував дідусь Петр Мельник / Фото Суспільне

Він виховував хлопця змалечку, замінив батька йому та молодшому братові військового Дмитрові.

Під час поховання дідусь не стримував сліз та раз по раз запитував: "Чому, чому не мене забрав Господь? Я вже пожив, а Максимові лише 21 рік. Чому так".

Хлопець служив у 36 окремій механізованій бригаді морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського.

Вічна слава і пам'ять захисникам України! Колектив 24 каналу також висловлює співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

На Одещині поховали 21-річного військового Максима Мельника / Фото Суспільне

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