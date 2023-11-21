Партія Орбана розмістила в Угорщині "ганебні" білборди з фон дер Ляєн

На вулицях Угорщини з'явилися провокативні білборди. На них зображено президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та проукраїнського діяча.

Уряд Угорщини розмістив на території країни "ганебні" білборди із зображенням президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та Алексом Соросом – сином проукраїнського американського мільярдера та філантропа Джорджа Сороса. На них написано "Не будемо танцювати під їхню дудку".

Дивіться також Розраховує на дачу, поряд із Януковичем: якими будуть наслідки проросійської позиції Орбана

Вся справа у виборах

Така "акція" пов'язана з кампанією перед виборами до Європейського парламенту в червні 2024 року.



В Угорщині з'явилися провокативні білборди / Скриншот

Раніше схожі білборди із зображенням попередника фон дер Ляєн Жан-Клода Юнкера разом із Джорджем Соросом вже були причиною гніву Брюсселя у 2019 році.

Зображення рясніли антиіммігрантськими гаслами, критикою американського мецената угорського походження Сороса і світлинами Юнкера. Це призвело до припинення членства керівної угорської партії Фідес в Європейській народній партії.

Угорщина має бути в центрі уваги наступного саміту ЄС в середині грудня, оскільки вона симпатизує Росії й скептично ставиться до планів запропонувати Україні шлях до вступу в Євросоюз.

Україна – Угорщина: відносини двох держав