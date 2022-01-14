Провокація і привід для вторгнення Росії: Пентагон і Білий дім підтвердили інформацію ЗМІ

Пентагон і Білий дім підтвердили інформацію ЗМІ, що Росія готує провокацію. Відповідну заяву під час брифінгу 14 січня зробила Джен Псакі.

Псакі також зауважила, що наразі Штати не можуть розповісти жодної конкретики про можливість проведення тристороннього саміту. Його ініціював президент Володимир Зеленський.

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Коли може відбутися провокація

За даними американських ЗМІ, Росія почне провокації за кілька тижнів до вторгнення в Україну. Країна-агресорка розпочне вторгнення, якщо проваляться переговори про так звані "гарантії безпеки".

Представник Білого дому додав: якщо дипломатія не досягне своїх цілей, це може призвести до низки військових злочинів.

Російські військові планують почати ці дії за кілька тижнів до військового вторгнення, яке може початися між серединою січня та серединою лютого,

– мовиться у повідомленні.

ЗМІ повідомили, що у США фіксують, як російська влада готує свою аудиторію до вторгнення в Україну.

Заява Блінкена

Державний секретар США Ентоні Блінкен ще під час брифінгу 7 січня говорив, що Росія може вдатися до провокації, щоб застосувати військову силу.

Політик зауважив, що деякі вимоги так званих російських "гарантій безпеки" – "абсолютно нездійсненні". Країна-агресорка висуває їх спеціально. Тоді вона зможе звинуватити Штати у зриві діалогу.

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