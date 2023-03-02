У чому жах російської провокації з "ДРГ" у Брянську

Російська пропаганда дуже активно зараз розганяє фейк про проникнення до села Сушани Брянської області ДРГ ЗСУ чисельністю 40 осіб, яка захопила заручників.

Росіяни могли використати українських полонених

Власне, ДРГ чисельністю 40 осіб? Цікаво, чи російські пропагандисти самі себе чують?

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Зрозуміло, що в цю маячню ніхто не повірить. Але навіщо вона потрібна? Щоб дискредитувати ЗСУ в очах міжнародних партнерів України? Мовляв, дивіться – українські військові захоплюють заручників! Повертаємося до початку абзацу – у цю маячню ніхто не повірить.

Так, за потреби окупанти можуть використовувати українських військовополонених як доказ проникнення ДРГ. Зімітувати контртерористичну операцію з "визволення заручників" та захопленням у полон уже давно полонених українських військових або їх вбивством.

Але, знову-таки, всі ці інсинуації та маніпуляції легко розвінчуються, а тому – російському фейку ніхто не повірить. Ніхто, крім самих росіян, яким знову розкажуть про те, що "СВО" почалася рік тому не дарма, і якщо кожен росіянин не віддасть борг батьківщині, то Сушани будуть по всій Росії!

Тобто привід виправдати безглуздість і провальність цієї своєї "СВО", а також привід для оголошення нової "часткової" мобілізації, ну або вже наберуться сміливості і назвуть все своїми іменами: "СВО" – війною, а часткову мобілізацію – загальною.

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Однак проблема в тому, що російська сторона може використати українських полонених, яких просто, переодягнувши в камуфляж ЗСУ, розстріляють і пред'являть як доказ проникнення ДРГ, яка "захопила" заручників. Підлості цих мерзот ніколи не було меж.