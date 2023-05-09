Росія може готувати провокації проти власного населення під час парадів, – Генштаб

Росія під час параду на 9 травня може вдатись до провокацій. Адже "побідобісся" Росії постійно вимагає нових великих жертв та злочинів.

Все для того, щоб здобути підтримку власного населення. Тому в Генштабі ЗСУ попередили людей.

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Росія 9 травня може вдатись до провокацій та брехні

Ми бачимо, що у багатьох російських містах 9 травня заплановані паради, у тому числі й за участі дітей. Не виключено, що Росія готує провокації проти своїх жителів,

– розповіли українські військові.

У Генеральному штабі ЗСУ також пригадали, що російська влада неодноразово знищувала власних людей заради політичних цілей. Адже провокації та брехня – це одвічна зброя тиранів і агресорів.

"Вся суть війни, яку розв'язала Росія проти України полягає в тому, що ми – не вони. Ми б'ємося на полі бою. Вони ж бомбардують пологові будинки та вокзали, де збираються цивільні люди", – розповіли наші військові.

Також в ЗСУ запевнили, що наші військові працюють тільки у рамках міжнародного гуманітарного права, дотримуючись правил та звичаїв війни. Тобто українські бійці пояснили, що вони не воюють проти цивільного населення, зокрема – дітей.

Українська розвідка попереджала про провокації

Українська розвідка попереджала, що Росія може готувати провокації на 9 травня. Зокрема, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов пояснював, що російські спецслужби можуть інсценувати напади на цивільне населення прикордонних районів Росії.

Такі провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення, і прив'язані до певних дат, наприклад, 9 травня,

– сказав розвідник.

Андрій Юсов пояснив, що російські спецслужби можуть вдаватись до провокацій навіть в Білорусі, яку хочуть втягнути у війну проти України. Натомість ані Київ, ані світ не вірить у "виставки" країни-терористки.