Росіяни можуть обстріляти Білорусь і звинуватити в цьому ЗСУ

Росіяни знову готують чергову провокацію. Вони планують обстріляти територію Білорусі.

Після цього загарбники хочуть звинуватити в обстрілі Збройні Сили України. Про це розповіли у Центрі національного спротиву.

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Росіяни можуть обстріляти Білорусь

Так, найманці ПВК "Ліга" (входить до складу ПВК "Вагнер") прибули на кордон з Україною з метою підготовки провокації.

Найманці розділені на дві групи (80-90 осіб) й прибули в район села Крупейкі (Лоєвський район, Гомельська область) для виконання завдань. У розпорядженні груп перебуває легкоброньована техніка і тентовані вантажні автомобілі. Групи посилені інженерними підрозділами.

Одним зі сценаріїв провокації є обстріл території Білорусі нібито ЗСУ. Адже йдеться про саме тих найманців, які прибули до Білорусі 20 вересня. Тоді на територію білоруського приватного охоронного підприємства "ГардСервіс", де розміщувались найманці, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області.

До речі, "ГардСервіс" не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством в Білорусі й створено спеціальним указом Олександра Лукашенка у 2019 році. Базуються "охоронці" на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців.

Білорусь обмежила в'їзд до районів, що межують з Україною

У Білорусі тимчасово обмежили в'їзд, тимчасове перебування та пересування у прикордонній смузі в межах Лоївського, Брагинського та Хойніцького районів Гомельської області.

Зауважимо, що саме ці райони були задіяні у наступі російських військ на Київську та Чернігівську області 24 лютого.

До речі, обмеження не поширюються на фізичних осіб, які в'їжджають для службових обов'язків, до місця проживання та родичів.