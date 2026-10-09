Росія готує атаки на Європу: британський генерал назвав головну ціль Путіна

Європа може зіткнутися зі сценарієм, до якого багато країн досі не готові. Росія здатна перевірити Захід на міцність не масштабним вторгненням, а значно меншими кроками.

Колишній начальник Генерального штабу Великої Британії Річард Даннатт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу попередив про небезпечний задум Кремля. За його словами, Владімір Путін може спробувати посіяти розбрат серед союзників і перевірити готовність НАТО захищати своїх членів.

Путін може перевірити НАТО

Даннатт вважає, що Кремль може вдатися до невеликих атак проти європейських країн, щоб перевірити реакцію Альянсу.

Путін хоче посіяти розбрат, зруйнувати єдність НАТО і перевірити статтю 5 невеликими атаками,

– пояснив британський генерал.

Йдеться про сценарій, за якого Росія не починає повномасштабну війну проти НАТО, а намагається знайти слабке місце в системі колективної оборони. Саме такий підхід може бути вигідним Кремлю, адже будь-які суперечки між країнами Альянсу щодо того, як реагувати на провокацію, грали б на руку Москві.

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Які країни можуть опинитися під загрозою?

За словами Даннатта, особливо серйозними є загрози для країн Балтії. Небезпека стосується не лише східного флангу НАТО.

Він також звернув увагу на ситуацію навколо Великої Британії. Зокрема, на повідомлення щодо активності Росії поблизу критичної інфраструктури та підводних кабелів.

Загрози країнам Балтії та Великій Британії дуже реальні й серйозні,

– сказав Даннатт.

Росія намагається діяти так, щоб створювати тиск на європейські країни, але водночас не переходити межу, яка однозначно змусила б НАТО відповісти масштабними військовими діями.

Росія вже випробовує Європу

Попередження британського генерала прозвучало на тлі ширших побоювань у Європі щодо російських гібридних операцій. Західні аналітики також припускають, що Москва може спробувати провести обмежену атаку на одну з країн НАТО саме для перевірки готовності Альянсу застосувати статтю 5.

Європейські розвідки у вересні також попереджали про можливість російських провокацій проти НАТО, зокрема із застосуванням дронів, ракет або обмеженого вторгнення. Втім там наголошували, що це оцінки потенційних сценаріїв, а не підтвердження того, що Росія вже ухвалила рішення про напад.

Для Кремля, за оцінкою Даннатта, важливо не лише завдати удару, а й подивитися, чи зможе НАТО залишитися єдиним у відповідь на нього. Саме тому навіть невелика провокація може мати значно ширші наслідки для безпеки Європи.