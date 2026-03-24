У Раді прокоменували чутки про те, що "слуги" відмовились йти на засідання через "погрози"
- Депутат від "Слуги народу" прокоментував дані про нібито провокації в урядовому кварталі.
- Наразі парламент працює у звичному режимі, і більшість депутатів планує брати участь у засіданнях.
З'явилися повідомлення, що частина депутатів із фракції "Слуга народу" та інших груп, зокрема колишньої ОПЗЖ і "Довіри", нібито планує не приходити на засідання парламенту. Усе це через побоювання можливих провокацій і тиску в урядовому кварталі.
На цю інформацію відреагували в парламенті. Детальніше про це розповіло джерело Укрінформу серед народних депутатів.
Чи справді в урядовому кварталі можливі провокації, й чи працюватимуть депутати?
За словами одного з депутатів від "Слуги народу", жодних підтверджень підготовки таких інцидентів немає, а сам урядовий квартал перебуває під посиленою охороною ще з початку повномасштабної війни.
Вперше чую про якісь провокації в урядовому кварталі,
– підкреслив він.
Йдеться про жорсткий контроль доступу для всіх, включно з депутатами, держслужбовцями, журналістами та місцевими жителями. Тому, на його думку, силові структури просто не допустили б подібних ситуацій.
Парламент, як зазначається, працює у звичному режимі, і наразі не розглядається ані скасування найближчого засідання, ані зрив пленарного тижня.
Також депутат спростував чутки про нібито масову відмову близько 60 народних обранців відвідувати Раду, зауваживши, що проблеми з явкою траплялися в усіх скликаннях, але такі цифри виглядають необґрунтованими.
За його словами, більшість колег перебуває на робочих місцях і планує брати участь у засіданні.
У нашій країні все швидко змінюється, але наразі підстав для скасування всього пленарного тижня я не бачу,
– сказав він.
24 Канал звернувся по офіційний коментар щодо ситуації до голови пресслужби Апарату ВР, а також запитав про становище в Раді у самих нардепів. У разі отримання відповіді – ми неодмінно повідомимо.
Чи можуть депутати піти на фронт?
Нещодавно президент Зеленський наголосив, що результативність голосувань у Раді наразі недостатня і потребує підвищення. Він також підкреслив, що в умовах воєнного стану народні депутати мають або повноцінно виконувати свої обов'язки в парламенті, або долучатися до оборони держави на фронті
Водночас Федір Веніславський розцінив слова глави держави як політичну заяву. На його думку, ключовою проблемою залишається відсутність налагодженої комунікації між Верховною Радою, урядом та Офісом президента.
Ситуацію зі свого боку прокоментував і Давид Арахамія. Він пояснив, що президент не говорив про примусове залучення депутатів до війська. Йшлося про потенційні зміни в законодавстві, які могли б дозволити народним обранцям добровільно вступати до ЗСУ.
За його словами, частина депутатів уже висловлює таке бажання, однак чинні норми поки що обмежують цю можливість, тому питання може бути винесене на подальше обговорення в парламенті