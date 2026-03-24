У Раді прокоменували чутки про те, що "слуги" відмовились йти на засідання через "погрози"
24 березня, 14:00
У Раді прокоменували чутки про те, що "слуги" відмовились йти на засідання через "погрози"

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Депутат від "Слуги народу" прокоментував дані про нібито провокації в урядовому кварталі.
  • Наразі парламент працює у звичному режимі, і більшість депутатів планує брати участь у засіданнях.

З'явилися повідомлення, що частина депутатів із фракції "Слуга народу" та інших груп, зокрема колишньої ОПЗЖ і "Довіри", нібито планує не приходити на засідання парламенту. Усе це через побоювання можливих провокацій і тиску в урядовому кварталі.

На цю інформацію відреагували в парламенті. Детальніше про це розповіло джерело Укрінформу серед народних депутатів.

Чи справді в урядовому кварталі можливі провокації, й чи працюватимуть депутати?

За словами одного з депутатів від "Слуги народу", жодних підтверджень підготовки таких інцидентів немає, а сам урядовий квартал перебуває під посиленою охороною ще з початку повномасштабної війни. 

Вперше чую про якісь провокації в урядовому кварталі,
– підкреслив він.

Йдеться про жорсткий контроль доступу для всіх, включно з депутатами, держслужбовцями, журналістами та місцевими жителями. Тому, на його думку, силові структури просто не допустили б подібних ситуацій. 

Парламент, як зазначається, працює у звичному режимі, і наразі не розглядається ані скасування найближчого засідання, ані зрив пленарного тижня.

Також депутат спростував чутки про нібито масову відмову близько 60 народних обранців відвідувати Раду, зауваживши, що проблеми з явкою траплялися в усіх скликаннях, але такі цифри виглядають необґрунтованими. 

За його словами, більшість колег перебуває на робочих місцях і планує брати участь у засіданні.

У нашій країні все швидко змінюється, але наразі підстав для скасування всього пленарного тижня я не бачу,
– сказав він.

24 Канал звернувся по офіційний коментар щодо ситуації до голови пресслужби Апарату ВР, а також запитав про становище в Раді у самих нардепів. У разі отримання відповіді – ми неодмінно повідомимо.

Чи можуть депутати піти на фронт?

  • Нещодавно президент Зеленський наголосив, що результативність голосувань у Раді наразі недостатня і потребує підвищення. Він також підкреслив, що в умовах воєнного стану народні депутати мають або повноцінно виконувати свої обов'язки в парламенті, або долучатися до оборони держави на фронті

  • Водночас Федір Веніславський розцінив слова глави держави як політичну заяву. На його думку, ключовою проблемою залишається відсутність налагодженої комунікації між Верховною Радою, урядом та Офісом президента. 

  • Ситуацію зі свого боку прокоментував і Давид Арахамія. Він пояснив, що президент не говорив про примусове залучення депутатів до війська. Йшлося про потенційні зміни в законодавстві, які могли б дозволити народним обранцям добровільно вступати до ЗСУ. 

  • За його словами, частина депутатів уже висловлює таке бажання, однак чинні норми поки що обмежують цю можливість, тому питання може бути винесене на подальше обговорення в парламенті