Провокації Walmart: все про скандали з компанією, конкуренти якої не витримували

Власник мережі Walmart любив часто "виходити в поля", щоб на власні очі переконатися, як справи у його крамницях. Компанія неодноразово відзначалася скандалами, проте навіть попри це подеколи конкуренції з гігантськими маркетами не витримували.

Коли Сем Волтон з дружиною подорожували США, вони часто зупинялися біля нових супермаркетів. Волтон виходив з автомобіля і розглядав їх. Він міг поспілкуватися з клієнтами, стежив за тим, як вони вибирають товар та як під час цього почуваються – ніби таємний покупець, розповіла креативна директорка агенції Once Уляна Швед.

До теми Засновник-олігарх їздив старим пікапом: як Walmart став "вождем" торгівлі

Конкуренти Walmart не витримували

Сем Волтон просто жив роботою. І не лише по-джентельменськи ставився до партнерів й команди, а й не випускав із поля зору конкурентів. Щоправда, підхід до них мав особливий.

Бізнесмен казав, що головне – підмічати в суперниках не слабкості, а найкращі риси. Потім просто повторював їх у своїй мережі. Водночас Walmart став причиною головного болю дрібних крамниць, які не витримували конкуренції з гігантськими маркетами.

Підозрюю, що Walmart ненавиділи власники малого й середнього бізнесу. Тому що вони дійсно не витримували такої цінової конкуренції. Їхні ціни одразу падали від 16 до 40%. І компанії просто закривалися. Уляна Швед Креативна директорка агенції Once

Набагато серйознішою була конкуренція з іншими торговими мережами. Наприклад, запеклою була "заруба" Walmart з "Чингісханом дискаунтів" – мережею Kmart у містечку Літл-Рок, що у штаті Арканзас.

Оперативний директор Walmart Томас Джефферсон розповідав, що тоді місцевому менеджеру сказали: "Хай там що, не давай їм поставити нижчу ціну на жоден товар". Джефферсон пригадав, як він зателефонував і повідомив: "Знаєте, у нас тепер зубна паста Crest коштує 6 центів".

Цікаво Наймолодші серед найбагатших: рейтинг мільярдерів Forbes віком до 40 років

"Я відповів: "Що ж, тримай цю ціну та подивимося на їхню реакцію". Kmart не зробили зубну пасту ще дешевшою, і ми обоє залишили цю ціну. Нарешті вони відступили. І ніде більше не нападали на нас з таким агресивним зниженням цін", – зазначав оперативний директор Walmart.

Керівництво Walmart після смерті Волтона

Те, що вирізняло Сема Волтона від інших – його байдужість до розкоші. Було враження, що гроші взагалі не змінили його й всередині він залишався тим самим хлопчиком із Міссурі. Вже маючи великі гроші на рахунках, він тримав руку відкритою:

проводив благодійні розпродажі для малозабезпечених сімей;

жертвував гроші на клініки;

надавав стипендії талановитим студентам.

У 1992 році його нагородили Президентською медаллю Свободи. Того ж року Сема Волтона не стало, а керівництво бізнесом перейняли його дружина і діти. До речі, для Сема було принципово, щоб мережа завжди залишалася власністю династії Волтонів.



Волтона не стало, а керівництво бізнесом перейняли його дружина і діти / Фото Walmart

"Ми не хочемо купувати яхту. Дякувати Богу, нам ніколи не спадало на думку придбати щось на зразок острова. У нас немає таких потреб і амбіцій, через які розвалюється багато компаній. Деякі родини продають свої акції, щоб жити на широку ногу, аж раптом "бум" – уже хтось їх поглинає", – зазначав Волтон.

Придбаний товар у Wallmart, до речі, можна повернути не упродовж 14 днів, як в Україні, наприклад, а протягом кількох місяців. Журналістка Олена Кук тричі побувала в США, воан розповіла, що коли вона як студентка приїхала на Work and Travel, то потрібен був транспортний засіб – там переважно всі пересуваються у такий спосіб.

Наш керівник, бувши в Штатах вже років 10, знав цей момент – ми можемо купити цей велосипед, а потім, оскільки ми повертаємося в Україну, нам він не буде потрібен, ми зможемо його повернути. Олена Кук Журналістка

Щоби обміняти товар на гроші, звичайно, треба прихопити зі собою чек. Але навіть у разі його відсутності у Walmart, ймовірно, підуть клієнтові назустріч.

"У них є классна програма – мені не віддали ті гроші, але дали так званий store credit. Тобто нібито кредит на ту суму в магазині, за яку я можу купити що-небудь. І це вже було хоч щось. Я би втратила ті 80 доларів, а так за них, що хотіла, могла купити в магазині", – розповіла журналістка.

Світове лідерство за обсягом продажів

Walmart – популярний маркет для оптових закупів продуктів, адже так ще дешевше. У 2019 році, за версією Business Insider, мережа Волтонів стала світовим лідером за обсягом продажів. За рік вона продала товарів на 503 мільярди доларів. Однак на рідному американському ринку вона не може похизуватися лідерством.

Не пропустіть Bloomberg опублікувала новий рейтинг найбагатших сімей світу: хто у першій десятці

"Він має своїх клієнтів і справді, там можна побачити черги на касах самообслуговування і багато людей. Але він не є найпершим супермаркетом. В нас тут найпопулярніші Whole Foods, SafeWay і Costco. Ну і також Walmart входить в цей перелік", – пояснила журналістка, яка живе у Каліфорнії, Ірина Труш.

Якщо окремо брати до уваги продуктовий сектор, то тут є зворотна сторона медалі, яка часто насторожує потенційних покупів.

В нас з чоловіком був експеримент: ми спробували економити на продуктах і закуповуватися в супермаркетах, які позиціюють себе як дешевші. Але ми вирішили відмовитися від цієї ідеї. Власне, коли ти платиш менше за овочі чи фрукти, ти отримуєш гіршу якість. Ірина Труш Журналістка

Традиційно дивує азійський ринок. Наприклад, у китайських Walmart пропонують товари, яких не знайти в інших магазинах глобальної мережі.

Там можна побачити живих черепах або жаб. І пропонують їх купити не як домашніх улюбленців, а як їжу. У китайських маркетах також продають незвичні для європейського покупця закуски:

одну сосиску, запаковану окремо:

качині ніжки чи шийки.

У відділі іграшок можна побачити багато дивних гібридів і сумішей. Наприклад, пістолет Супермена, який стріляє тенісними м'ячами. Важко пригадати, щоб Супермен коли-небудь використовував пістолет. Або набір фастфуд трансформерів – робот-бургер чи робот картопля-фрі. Ще є дитяча бензопила.

Негативний вплив мережі на екологію

У XXI столітті, коли турбота про екологію – це не лише вияв соціальної відповідальності, а й спосіб завоювати лояльність клієнтів, Walmart теж намагається сказати своє слово.

У 2005 році Walmart відкрив два експериментальні екомагазини. В Техасі й Колорадо. У них використовували сонячну й вітрову енергії, а їхні бойлери працювали на біопаливі,

– розповіла Уляна Швед, креативна директорка агенції Once.

Також мережа амбітно заявляє, що працює над зниженням викидів парникових газів. Але не все так однозначно.

Назвати Walmart екобрендом важко. На мою думку, це було б лицемірством. Тому що Walmart – це один з тих брендів, які генерують величезну кількість переспоживання і витрачають дуже багато ресурсу Землі. Олена Кук Журналістка

Водночас ще кілька років тому цей супермаркет аж ніяк не можна було назвати свідомим у використанні поліетилену. Врешті американський Інститут локальної довіри провів дослідження і дійшов висновку, що своїми екоакціями Walmart зробив більше корисного для власного піару, аніж для природи.

Наприклад, ритейлер спонсорує передвиборчі кампанії конгресменів США, які стабільно голосують проти заходів для збереження навколишнього середовища. Власне, мережу Волтонів звинуватили у грінвошингу.

Грінвошинг – це форма екологічного маркетингу, у якій застосовують методи, спрямовані на введення споживача в оману. Коли для приваблення покупців виробники акцентують на тому, що є екологічно свідомими. Хоча насправді вплив цих компаній на природу залишається згубним. Також це явище називають "зеленим камуфляжем".

Також покупці закидають Walmart пропаганду нездорового харчування. За словами Олени Кук, на перших поличках в магазині, одразу при вході, чипси, сухарики – шкідливі товари. Люди їх масово купують. Вони справді страждають на перевищення ваги. І маркетинг ще більше їх наштовхує на це.

Найвідоміші скандали з Walmart

Фігурував американський ритейлер й у корупційному скандалі. У 2012 році комісія із цінних паперів США звинуватила мережу у тому, що її менеджери в Китаї, Мексиці, Бразилії та Індії давали хабарі іноземним чиновникам в обмін на преференції для бізнесу Волтонів.

Після завершення розслідування у 2019 році Walmart погодився виплатити 282 мільйони доларів в обмін на зняття звинувачень. Ритейлер підкреслив, що скандальні платежі відбувалися до 2011 року.

Читайте також Найпопулярніші три смужки світу: як бізнес-титан Adidas приніс сенсаційну перемогу футболістам

Відтоді мережа пішла на співпрацю з урядом, провела внутрішнє розслідування щодо дій своїх менеджерів і планує запровадити спеціальну програму, щоби уникнути таких випадків у майбутньому.

Ще один скандал трапився через невдалу рекламу, яку піарники Walmart згодом назвали провокацією конкурентів. На канадському сайті мережі продавався різдвяний светр із зображенням Санти, який тримав соломинку у руці. А перед ним були розсипані доріжки снігу із натяком на кокаїн.



Cкандал трапився через рекламу / Фото Unsplash

Опис светра теж був двозначним: "Ми всі знаємо, як працює сніг. Він білий, пухнастий, а найкращий іде прямо із Південної Америки. Це погана новина для веселого старого Нікі, який живе далеко на Північному полюсі. Ось чому Санта дійсно любить насолоджуватися моментом, коли отримує якісний колумбійський сніг класу А".

Після обурених коментарів користувачів мережа забрала товар з сайту і вибачилася. Заявили, що товар розмістив на їхньому порталі сторонній продавець.

Чому компанії довелося підняти зарплати

Наразі мережа Walmart налічує 10,5 тисяч супермаркетів. В усьому світі на Волтонів працює вражаюча кількість людей – 2 мільйони 200 тисяч. А наприкінці вересня 2021 року ритейлер заявив, що і цих робочих рук замало.

Компанія планує додатково найняти ще 150 тисяч працівників, щоб впоратися з об'ємами роботи напередодні різдвяно-новорічних свят. А також запропонує персоналу взяти "екстрагодини" у цей насичений період.



Мережа Walmart налічує 10,5 тисяч супермаркетів / Фото Unsplash

До речі, раніше співробітники Walmart в Америці не раз скаржилися на низькі зарплати. В середньому їм платили 11 доларів за годину. Це менше, ніж, наприклад, на Amazon, яким керує неодноразово названий скнарою Джефф Безос.

У нього година в середньому коштує 15 доларів. Тож, щоб втамувати кадровий голод, Walmart довелося підняти зарплати до рівня конкурентів.

Запуск Walmart Television Network

Нащадки Сема продовжували робити ставки на інновації і програми залучення покупців. Наприклад, ще у 1998 році вони запустили телевізійний канал Walmart Television Network, який транслювали у всіх магазинах мережі.

Анонсували усі знижки, акції та новинки. У 2007 році – ще один крок для зручності клієнтів.

Зараз Walmart – це не лише супермаркет. Також в них є свій сайт, де можна робити онлайн-замовлення. Купувати не лише продукти, а й інші речі, необхідні для повсякденного вжитку. Ірина Труш Журналістка

Доставлять відповідні речі безкоштовно. Звісно, наразі такою опцією нікого не здивуєш. Але у 2007 році це була новинка.

Найсвіжішу спробу привабити нову авдиторію Walmart зробив у жовтні 2021 року. На своєму сайті ритейлер створив окрему сторінку Netflix Hub, де можна придбати товари за тематикою "Відьмака", "Дуже дивних справ" чи "Гри у кальмара", яка набула шаленої популярності у 90 країнах світу.