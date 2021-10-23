Засновник спершу відкривав крамниці лише на околицях міст. Про те, яка деталь у способі життя Волтона вражала папараці США – читайте далі.

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Сем Волтон у 1992 році помер найбагатшою, якщо вірити Forbes, людиною у США. Такий успіх йому принесла торгова корпорація, відома низькими цінами, а також безплатним паркуванням і доставленням.

Walmart – це ще й власний телеканал, окрема супутникова система для контролю запасів та тонке відчуття трендів. Подібний бізнес – мрія кожного. Проте початок шляху до цієї ж мрії мав зовсім не оптимістичний вигляд.

Засновнику прищепили змалку ціну грошей

Дитячі роки Сема минули в часи Великої депресії й "брудних тридцятих" – у штаті Міссурі на початку XX століття. Нещадні засухи й потужні пилові бурі знищували урожай.

Американські фермери вели запеклу боротьбу зі стихією, щоб триматися на плаву. Сімейство Волтонів також заробляло на життя сільським господарством.

Мій тато, Гібсон Волтон, був дуже працьовитим. Вставав дуже рано, робив понаднормово і був чесним. У нього також був хист до торгівлі. Йому подобалося домовлятися про все: коней, віслюків, будинки, ферми та машини. Був випадок, коли він поміняв наручний годинник на кабана, щоб у нас було м'ясо на вечерю. Сем Волтон Засновник Walmart

Маючи за приклад підприємливого батька, Сем багато навчився від нього. У його дитинство швидко прийшли обов'язки й участь у сімейному бізнесі. Волтон-молодший розвозив молоко й газети. Доглядав за кролями та голубами, які розводив батько.

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За словами Волтона, він ще змалку затямив, що дітям дуже важливо допомагати родині заробляти гроші. Бути помічниками, а не лише утриманцями.

"Я, звісно, побачив, як непросто заробити долар. Коли в тебе це виходить, то він набуває справжньої вартості. Мама й тато поділяли такий підхід до грошей. Вони не витрачали їх просто так", – зазначав засновник Walmart.



Сем Волтон – головний торговець США / Фото The Walmart Museum

Непублічний та скромний багатій

Винесена ще з небагатого дитинства звичка Волтона рахувати кожен долар через десятки років вразить журналістів США. Коли Forbes 1985 року назвав його найзаможнішою людиною Штатів, то до його дому потяглися десятки папараці.

Він був із тих мільярдерів, які не люблять виходити з тіні, тому уникав публічності. Репортери були розчаровані, сподіваючись побачити підприємця у басейні з грішми.

Про Сема Волтона знайшли цікаві речі. Наприклад, те що він:

їздив на старому пікапі з клітками для мисливських псів;

стригся в перукарні недалеко від центру міста;

носив бейсболку з логотипом Walmart.

Дехто навіть нишком проніс туди (у перукарню – 24 канал) камеру і зробив моє фото в кріслі перукаря, яке потім було в газетах по всій країні,

– відзначав засновник.

Іноді слабкості грають на нашу користь. Хворе серце Волтона – саме той випадок. За власну справу він узявся відразу після війни, де і розвинув власні ділові навички.

Довідка. Під час Другої світової війни засновника Walmart не допустили в піхоту і призначили на посаду інтенданта. Тож, як і вдома, він мав справу в армії з продуктами.

Перший магазин – у провінції

У 1945 році Волтон позичив 20 тисяч доларів. Додав до них свої 5 тисяч і відкрив за франшизою крамницю Ben Franklin. За 3 роки йому вдалося досягти зростання виторгу від 80 до 225 тисяч доларів.

Уражений таким успіхом, власник франшизи вирішив не продовжувати угоду з Волтоном. Він сам хотів працювати над успішним магазином.



Власник франшизи скористався успіхом Волтона / Фото The Walmart Museum

На момент відкриття уже власного магазину Волтону було 44 роки. Перша крамниця відкрилася на околиці провінційного містечка Роджерс у штаті Арканзас. Вибір саме такої локації був не випадковим. Уже тоді засновник розробив власну стратегію. Це був один із її пунктів.

Заходити в невеличке місто, де немає великих конкурентів, набагато простіше, аніж побудувати магазин десь у центрі мегаполіса. Там конкуренти планують відкривати ще та ще інші магазини. Уляна Швед Креативна директорка агенції Once

Ще однією причина: Волтон не любив великі галасливі міста. Для життя й бізнесу він вибрав містечко з населенням до 10 тисяч жителів. Тенденцію відкривати супермаркети на околицях міст мережа Walmart зберегла й дотепер.

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Бренд у малому містечку: переваги й недоліки

Журналістка Олена Кук тривалий час проживала в США – у штаті Нью-Йорка. Вона розповіла, що люди, які живуть у самому Нью-Йорку є бізнесменами або давніми мешканцями. Інші ж люди часто переїжджають із великих міст Штатів.

Люди тікають на окраїни. Там якраз будують такі великі магазини, як Walmart. Усі там мають автомобілі. Їм доїхати до цього магазину, як нам (українцям – 24 канал) купити продукти на розі,

– пояснила журналістка.

Проте у XXI столітті люди хочуть економити не лише гроші, а й час. Тож іноді подібне розташування грає проти Walmart.

Я віддаю все-таки перевагу супермаркетам, які розташовані неподалік. Наприклад, біля моїх апартаментів є такі популярні супермаркети, як Whole Foods та Safe Way. До Walmart же їхати 10 – 15 хвилин. Мені не вигідно витрачати свій час. Iрина Труш Мешканка Каліфорнії

Низькі ціни як стратегія компанії

Перший магазин назвали Waltons Five And Dime. Тобто 5 і 10 центів Волтона. Це був натяк на дуже низькі ціни й ще одна деталь стратегії засновника.



Назва першого магазину натякала на низькі ціни / Фото Courtesy of Walmart

Креативна директорка агенції Once Уляна Швед відзначила, що Волтон завжди домовлявся про максимально низьку ціну з постачальниками. Він робив найменшу можливу націнку, на відміну від своїх конкурентів.

"Його стратегія низьких цін відрізнялась ще тим, що ціни були низькі на все. Не просто на вибрану категорію товарів, а абсолютно на все. Коли людина йшла до нього в магазин, вона розуміла, що всі товари там найдешевші", – поділилась Швед.

Зауважте! Подібні магазини, у порівнянні з іншими тогочасними торговими закладами США, мали скромний вигляд. Проте власник економив на оренді й видатках на облаштування приміщення.

Заощадження компенсували виглядом

Засновник зазначив, що команда винаймала старий завод із розливу Coca-Cola. Він був розділений на 5 приміщень. Магазини справді мали не найпривабливіший вигляд, адже були не професійно зроблені.

"Купили старі стелажі з магазину Гібсона, що закривався. Підвісили їх за дроти, що стирчали зі стелі. Одяг розвісили на трубопроводі", – ділився Сем Волтон.

Як виявилося, охочих потерпіти непривабливий вигляд супермаркетів, щоб заощадити гроші в гаманцях, було немало.

Головне для Walmart – це гроші, які залишаються в кишенях людей і покупців. У середньому вони щороку економлять своїм покупцям 200 мільярдів доларів. Це гігантська сума. Мені її навіть важко уявити. Уляна Швед Креативна директорка агенції Once

Бренд рекламує власну економію

Уже упродовж 5 років після першого супермаркету Волтон відкрив ще 24 магазини. Назву Waltons Five And Dime замінили. Вона була надто довгою і дорогою. Сем перейменував свої крамниці на Wal, щоб зекономити на вивісках. Згодом з'явилось продовження Mart, тобто ринок.

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Мешканка Каліфорнії Ірина Труш пояснила, що на кожному кроці можна побачити, що у їхніх магазинах найдешевші ціни. Це відбувається на кожному стелажі.

"У кожному ряді висить оця табличка: "Кожного дня в нас найдешевше". Це для багатьох, кому це справді необхідно купити продукти за нижчою ціною. Для них не настільки важлива якість цих продуктів, а чудовий альтернативний варіант", – відзначила Труш.

Морозиво та попкорн стали "гачками" для клієнтів

Мережа приваблювала покупців не лише низькими цінами. Волтон зіграв на інстинктах. Мовиться про любов дітей й молоді до солодкого.

Креативна директорка агенції Once розповіла, що коли у Волтона були проблеми з кількістю людей у перших магазинах, то він просто поставив автомат із морозивом і попкорном біля свого магазину.

У такий спосіб люди його помітили, прийшли й заодно заходили в магазин, бачили, що там досить дешево і залишалися,

– роз'яснила Швед.

Волтон хотів, щоб у його закладах покупець перебував якнайдовше. Усе просто. Час – це гроші, а час у магазині – покупки.

Зверніть увагу! Крамниці Волтона перетворювалися у величезні приміщення, де намагалися виставити на полиці великий асортимент товарів. Там можна було знайти будь-що: від молока до корму для тварин.

Журналістка та туристка США Олена Кук каже, що в магазинах можна придбати навіть техніку. Люди зазвичай сприймають крамниці як гуртові магазини, де вони купують не дуже цінні речі. "Там є і цінні речі. Проте за ними частіше їдуть безпосередньо в магазини бренду", – акцентувала вона.

Продавці у магазинах – друзі відвідувачів

Волтон хотів зробити своєю фішкою сімейну атмосферу. На вході клієнтів зустрічали продавці, які мали побажати хорошого настрою, дати пораду чи обговорити локальні новини.

Магазини будували у невеликих містечках, де всі знають один одного. Водночас ці працівники мали стежити, щоб ніхто не викрав товар, не оплативши його.



Засновник заклав бренду стійкі традиції / Фото Courtesy of Walmart

Бізнесмен навіть сформував "принцип 3 метрів". Коли працівник опинявся на такій відстані з гостем, то зобов'язаний подивитися йому в очі та запропонувати допомогу.

Традиція зустрічати покупців зберігалася в мережі аж донедавна. Щоправда, вслідкувати за нечистими на руку клієнтами у XXI столітті не так уже й просто.

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