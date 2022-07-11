Прояв слабкості, – політолог про рішення Канади повернути Німеччині російські турбіни

Канада вирішила надати Німеччині турбіну Siemens для газопроводу "Північний потік". Експерти та дипломати вважають це абсолютно недружнім кроком не лише до України, а й до інших країн, які теж ввели санкції щодо росії.

Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк. Він також зазначив, що у випадку, якщо ці турбіни не поставлять, то будуть певні штрафні санкції, від цього нікуди не втекти.

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"Але такою є ціна свободи та реакції на те, що не можна просто так розпочинати війну в континентальній Європі. Мене щиро здивувала новина про те, що можуть бути винятки із санкцій. Тому, вочевидь, Канада має пояснити таку свою позицію, чому саме для таких турбін вони готові йти на поступки", – каже політолог.

Я не розумію ці винятки, а розцінюю це, як прояв слабкості і, очевидно, що Канада мала би переглянути своє рішення,

– переконаний український політолог.

Це дуже непростий виклик для наших дипломатів, але стосовно цього питання Канада демонструє політику подвійних стандартів, зазначає фахівець.

Повний коментар Тараса Семенюка щодо дій Канади навколо "Північного потоку": дивіться відео

Скандал довкола Канади та газових турбін для Німеччини

Ще 10 липня Канада погодилася передати Німеччині турбіну Siemens, щоб відновити роботу російського газогону "Північний потік". Там кажуть, що економіка Німеччини страждає від відсутності необхідного постачання газу.

В Україні засудили це рішення, назвавши його поганим прецедентом винятку з санкцій. Гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон переконаний, що Канада піддалась тиску. Річ у тім, що російський "газпром" має всі можливості транспортувати достатньо газу до Європи, однак не робить цього задля шантажу.