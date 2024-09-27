"Мости України" з Маргаритою Ситник: громадська ініціатива "Голка" запустила новий проєкт

Громадська організація запустила новий проєкт. Його мета – об'єднувати українців, які перебувають за кордоном.

На офіційній сторінці громадської ініціативи розповіли, що 27 вересня запустили новий проєкт "Мости України". Ведуча Маргарита Ситник та співзасновниця громадської ініціативи "Голка", пояснила, що він потрібен для об’єднання українців за кордоном для допомоги державі під час війни й після перемоги.

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Допомогти не втратити ідентичність

Крім цього, проєкт має допомогти залучати політиків, дипломатів і експертів до обговорення та формування політики України щодо українців за кордоном.

Хто така Маргарита Ситник Журналістка та комунікаційниця, яка раніше працювала власним кореспондентом ТСН телеканалу 1+1, зокрема у Польщі та Росії, а також була парламентською журналісткою на каналі СТБ. програмі “Вікна-Новини”. Вела новини на Radio Gdansk.

Маргарита Ситник розповіла, що працювала в ЄС 7 років, але повернулася в Україну у 2022 році через внутрішній поклик бути на Батьківщині. Вона підкреслила, що нам потрібно формувати державну політику, щоб мільйони українців, які виїхали, не лише не втратили свою ідентичність, а були амбасадорами і адвокатували інтереси України у світі.

Вони можуть здійснювати вплив на тамтешню місцеву владу та уряди, аби наша держава отримувала допомогу зараз і після війни. Мільйони українців за кордоном можуть зробити більше, ніж один посол,

– наголосила вона.

За словами ведучої, Росія воює і буде воювати не лише з українцями в Україні, а з кожним українцем, де б він не був, адже це екзистенційна війна.

На емблемі програми – міст із Запоріжжя

Проєкт "Мости України" повинен об’єднати українців, які залишаються в Україні з тими, хто з різних причин поїхав. На логотипі програми – один з двох мостів, який побудований на Запоріжжі. Він веде до острова Хортиця, де розташовувалась козацька столиця України Запорізька Січ.

Перший гостем студії став Ігор Соловей, керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Ситник зазначила, що далі планують етери з ексголовою Українського інституту національної пам’яті Володимиром В’ятровичем, ексміністром закордонних справ Павлом Клімкіним, експертом з міграції, доктором економічних наук Андрієм Гайдуцьким.

З ними будем говорити про програми повернення українців і залучення українців, які залишатимуться за кордоном до допомоги України у світі, про збереження ідентичності українців за кордоном і можливий вплив українців на політику держав,

– пояснила ведуча.

Вона також розповіла, що питання до гостей можна писати їй на сторінці фейсбук у коментарях і найцікавіші поставлять в прямому етері. Крім цього, можна також пропонувати гостей та теми для випусків.