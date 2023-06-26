Протидійте російській пропаганді: Кіберполіція закликає долучитися до проєкту MRIYA

Кіберполіція запрошує долучитися до найбільшої інформаційної армії – проєкту MRIYA. Кожен з нас може протидіяти російській пропаганді.

Війна відбувається й у інформаційному просторі. Тож мета проєкту – покращення медіаграмотності українців та зменшення впливу російської пропаганди на суспільство. Про це пише 24 Канал.

До теми Як боротись з окупантами у медіапросторі: кіберполіція створила проєкт "Мрія"

"Кібервійська чекають на нас"

Кожне слово наших ворогів може негативно вплинути на свідомість людей та хід війни в цілому, тому ми маємо бути завжди обачні та вміти себе захистити від поширення фейків,

– наголосили в Кіберполіції.

Учасники проєкту MRIYA будуть вчитися інформаційній та кібергігієні, отримають сотні порад, що підвищать обізнаність у медіапросторі, а ще зможуть самостійно виявляти джерела російської пропаганди та навіть знищувати їх. Бо тільки разом ми зможемо протидіяти негативним явищам в Інтернеті.

Долучіться до "Мрії": дивіться відео

Зверніть увагу! Стати кібервоїном та боротися з російською пропагандою можна за допомогою телеграм-каналу StopRussiaChannel MRIYA. Там Ви також знайдете корисну інформацію щодо дотримання правил інформаційної гігієни.

До речі, у чат-боті "Народний месник" можна повідомити про ворожі дії на території нашої держави. Тож долучайтеся до "Мрії" та запрошуйте знайомих.

Проєкт MRIYA: дивіться відео

Що треба знати про "Мрію"

MRIYA – це спільний проєкт Кіберполіції та IT-спільноти, волонтерів і небайдужих громадян. Головні цілі:

• знищення російських осередків в мережі;

• зменшення рівня булінгу та цькування в Інтернеті;

• протидія наркотикам та шахрайству;

• навчання та тренінги з кібергігієни;

• просвіта населення щодо інформаційної гігієни;

• залучення та мотивація громадян до активної громадянської позиції.

До речі, до цього проєкту вже долучилися понад 250 тисяч людей. Окрім того, вдалося заблокували близько 40 тисяч ресурсів.