Протидійте російській пропаганді: Кіберполіція закликає долучитися до проєкту MRIYA
Кіберполіція запрошує долучитися до найбільшої інформаційної армії – проєкту MRIYA. Кожен з нас може протидіяти російській пропаганді.
Війна відбувається й у інформаційному просторі. Тож мета проєкту – покращення медіаграмотності українців та зменшення впливу російської пропаганди на суспільство. Про це пише 24 Канал.
До теми Як боротись з окупантами у медіапросторі: кіберполіція створила проєкт "Мрія"
"Кібервійська чекають на нас"
Кожне слово наших ворогів може негативно вплинути на свідомість людей та хід війни в цілому, тому ми маємо бути завжди обачні та вміти себе захистити від поширення фейків,
– наголосили в Кіберполіції.
Учасники проєкту MRIYA будуть вчитися інформаційній та кібергігієні, отримають сотні порад, що підвищать обізнаність у медіапросторі, а ще зможуть самостійно виявляти джерела російської пропаганди та навіть знищувати їх. Бо тільки разом ми зможемо протидіяти негативним явищам в Інтернеті.
Долучіться до "Мрії": дивіться відео
Зверніть увагу! Стати кібервоїном та боротися з російською пропагандою можна за допомогою телеграм-каналу StopRussiaChannel MRIYA. Там Ви також знайдете корисну інформацію щодо дотримання правил інформаційної гігієни.
До речі, у чат-боті "Народний месник" можна повідомити про ворожі дії на території нашої держави. Тож долучайтеся до "Мрії" та запрошуйте знайомих.
Проєкт MRIYA: дивіться відео
Що треба знати про "Мрію"
MRIYA – це спільний проєкт Кіберполіції та IT-спільноти, волонтерів і небайдужих громадян. Головні цілі:
• знищення російських осередків в мережі;
• зменшення рівня булінгу та цькування в Інтернеті;
• протидія наркотикам та шахрайству;
• навчання та тренінги з кібергігієни;
• просвіта населення щодо інформаційної гігієни;
• залучення та мотивація громадян до активної громадянської позиції.
До речі, до цього проєкту вже долучилися понад 250 тисяч людей. Окрім того, вдалося заблокували близько 40 тисяч ресурсів.