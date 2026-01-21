Про це повідомила команда соціального проєкту "Підписка на військо" під час свого першого офлайн-заходу, який відбувся у столиці.

За словами ініціаторів платформи, останні події стали для багатьох українців поштовхом до усвідомленої та системної допомоги військовим. Динаміка донатів, зафіксована у відкритих статистичних даних проєкту, свідчить про помітне зростання активності користувачів.

Останні дні стали для усіх черговим нагадуванням про реальність війни. На цьому тлі спостерігається чіткий суспільний сигнал – українці дедалі активніше обирають підтримку війська. З відкритих дашбордів на платформі видно, що загальна сума внесків зросла майже на 30%, кількість внесків – на 14%, кількість користувачів – більш ніж на 13%,

– зазначили автори проєкту.

У межах заходу військовослужбовці окремо акцентували на важливості не разових зборів, а саме стабільної фінансової участі громадян. Регулярна підтримка, за їхніми словами, дозволяє підрозділам ефективніше планувати свою діяльність та ресурси.

"2026 – рік нової культури підтримки. Відбувся перший офлайн-захід платформи "Підписка на військо" – про регулярну, передбачувану підтримку Сил оборони України. Найважливішу підписку в житті. У Національному музеї історії України у Другій світовій війні зібрались військові, представники бізнесу, медіа та громадського сектору, щоб говорити не про емоційні сплески допомоги, а про систему. Про підтримку, яка працює щодня і дозволяє підрозділам планувати, а не жити від збору до збору", – зазначають автори проєкту.

Соціальна ініціатива "Підписка на військо" функціонує як некомерційна платформа прямої взаємодії між громадянами та військовими частинами. На сайті subscribetoarmy.com кожен охочий може самостійно обрати підрозділ ЗСУ, встановити суму внеску та визначити періодичність платежів.

Зібрані кошти перераховуються напряму на рахунки обраних бригад без утримання комісій і залучення третіх сторін, що забезпечує прозорість і цільове використання донатів.