Так результати недавнього соціологічного дослідження КМІС прокоментував блогер і політичний оглядач Олексій Голобуцький, інформує 24 Канал.

Чому результат опитування КМІС показовий?

Як зазначив Олексій Голобуцький, після всіх кадрових ротацій, турбулентності та інформаційних хвиль трійка лідерів довіри фактично не змінилася

На вершині – Володимир Зеленський, Валерій Залужний і Кирило Буданов. Але якщо у Зеленського і Залужного показники загалом стабільні, то Буданов – єдиний із цієї трійки, хто додав у довірі,

– акцентував він.

Експерт зауважив, що навіть у минулих дослідження рейтинг довіри тоді ще до голови ГУР сягав приблизно 65%. Нині ж він складає 70% – що важливо з кількох причин.

На думку політолога, Буданов остаточно покинув роль "чисто військового" і сприймається не просто як силовик чи керівник спецслужби, а як політичний діяч – без формального статусу, але з реальною політичною вагою. До того ж зростання рейтингів сталося вже після переходу на одну з найбільш токсичних посад в Україні – керівника Офісу президента.

Традиційно це позиція, яка швидко "з’їдає" рейтинги… Це ще раз підтверджує загальну тенденцію: суспільний запит на нових лідерів, які проявили себе під час війни, значно сильніший за довіру до "старої" політичної еліти,

– вказав блогер.

Проте найцікавіше лишається попереду, переконаний Голобуцький. Річ у тім, що трансформація рейтингу довіри в електоральні показники може вилитися в неочікуваний результат.

"Побачити не просто рівень довіри, а повноцінні політичні рейтинги – з моделями виборів, сценаріями й електоральними перетоками. Очевидно, що такі дослідження вже готуються. І вони можуть принести значно більше сюрпризів, ніж нинішня таблиця. Чекаємо…" – підсумував експерт.