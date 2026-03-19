Про це повідомив меценат і співавтор ініціативи Гнат Коробко в коментарі "Інтерфакс-Україна".

25 березня відбудеться онлайн-вебінар "Весняні народні ігри в українській школі", присвячений нашим весняним традиціям та їх практичному застосуванню у роботі з дітьми. До участі запрошуємо освітян, керівників гуртків, вихователів, працівників молодіжних центрів і всіх, хто працює з дитячою та підлітковою аудиторією. Організатор – освітній проєкт "Знай свою Україну", метою якого є популяризація традиційної культури серед дітей та молоді,

– розповів Гнат Коробко.

За його словами, під час заходу учасники зможуть глибше ознайомитися з витоками українських весняних ігор та зрозуміти їхню роль у культурному житті громади. Окремий фокус буде зроблено на практичних підходах до інтеграції таких ігор у сучасне освітнє середовище – під час уроків, перерв, занять у гуртках чи в межах дитячих таборів.

Вебінар відбудеться 25 березня / Фото, надане 24 Каналу

"Під час вебінару учасники дізнаються про походження весняних ігор, їхню роль у житті громади, а також про те, як через поєднання співу, руху та гри діти природно навчаються взаємодіяти, співпрацювати й проводити час разом. Окрема увага буде приділена практичному впровадженню традиційних ігор в освітньому середовищі – під час шкільних перерв, на уроках фізкультури, у програмі шкільних подій, гуртків і дитячих таборів. У практичній частині вебінару учасники розберуть декілька традиційних ігор-веснянок та отримають готові матеріали для використання у своїй роботі", – зазначив Гнат Коробко.

Як уточнив Коробко, до проведення вебінару долучаться знані українські фольклористи. Серед них – Віктор Ковальчук, етнограф і дослідник поліського фольклору, керівник Етнокультурного центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді, автор наукових і методичних праць, зокрема видання "Скаче горобейко. Дитячі ігри Рівненського Полісся".

Також серед спікерів – Людмила Алієва, учасниця фольклорного гурту "Горина" з Рівного та викладачка кафедри музикознавства, фольклору й музичної освіти Рівненського державного гуманітарного університету. Початок вебінару запланований на 25 березня о 18:00, тривалість – близько півтори години. Участь є безкоштовною, однак потребує попередньої реєстрації за посиланням.

Нагадаємо, "Знай свою Україну" – це освітня ініціатива, що популяризує українську традиційну культуру через навчальні курси, уроки та практичні матеріали, створені у співпраці з культурними й благодійними організаціями.