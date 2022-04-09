Проїжджала на параді: росіяни цинічно брешуть, що не мають "Точки-У"

У Росії продовжують брехати про свої злочини проти України. Спроба відхреститися від удару по вокзалу Краматорська провалилася.

Спочатку путінські ЗМІ опублікували новину про обстріл раніше, ніж російські війська випустили ракету. Потім – взагалі відредагували допис і звинуватили в ударі Україну, мовляв, у Росії нема "Точки-У" (саме з неї обстріляли Краматорськ). Ведуча Катерина Соляр в ефірі 24 каналу показала доказ, що така зброя у росіян таки є.

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Катерина Соляр розповіла, що отримала повідомлення з Краснодарського краю зі ствердженням, що ніякої "Точки-У" на озброєнні у Росії "давно нема". Черговий фейк, яким пропагандисти годують росіян, вдалося спростувати.

"30 років, кажуть, вже нема, а у 2021 році вона у них, чомусь, була. Навіть більше – на параді. Красиво проїжджала парадом 9 травня", – сказала ведуча 24 каналу.

"Точка-У" на російському параді: дивіться відео

Зауважте, що внаслідок обстрілу російськими окупантами залізничного вокзалу Краматорська загинули 52 людини, понад 100 – зазнали поранень.