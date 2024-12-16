Два запитання й "дуже серйозні", – опозиціонер висміяв майбутню "пряму лінію" Путіна

Російський диктатор Путін 19 грудня проведе "пряму лінію" і відповість на запитання росіян. Цей захід став традиційним в Росії. Громадянам пропонується озвучити про наболіле, зателефонувавши напередодні на "гарячу лінію" або написавши текстове повідомлення через спецпрограму.

Ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян в етері 24 Каналу зазначив, що цього разу з-поміж всієї кількості отриманих від росіян з 8 грудня запитань відбиратиме для пресконференції ті, на які відповість Путін – штучний інтелект. ШІ готуватиме очільника Кремля до публічного виступу.

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Особливість цьогорічної "прямої лінії" Путіна

Зі слів Асланяна, цього разу помітна важлива особливість цієї "прямої лінії". Вона полягає у змінах властивостей пам'яті інтелекту Путіна, який старіє. Раніше він вихвалявся тим, що йому не потрібен час на підготовку, бо він заздалегідь знав як відповісти.

"Путін був свіжий, як молода редиска. Він ніколи не ліз за словом ні в кишеню, ні до свого радника в голову, тим більше до Пєскова. Люди виходили й щось вистраждане буркотіли в стилі : "Владімір Владімірович, дорогий…". А він у всьому блиску одразу казав, що це питання можна вирішити", – нагадав Асланян.

Тепер, зі слів ведучого каналу Ходорковський Live, вперше з'ясувалося, що готового рішення немає, а Путіна треба готувати до цієї пресконференції, наче двієчника до перескладання іспиту. Для цього в Росії залучили штучний інтелект.

В Росії хотіли похизуватися ШІ, а вийшло, що оплакали геронтологію. Актуальних запитань буває не більше двох. Перше: "Чому в нас в "Сільпо" закінчились цукерки?". Друге: "Як же це ви, Владімір Владімірович, збираєтесь нас покидати й не переобиратися на наступний термін?",

– озвучив Асланян.

Театр для росіян

Вся "пряма лінія" російського диктатора, зі слів Аслананя, це буде 2 – 4 години його самолюбування.

Людина підбиватиме підсумки. Йому в кайф, в нього все є, він увесь сяє, ясновельможний пан, який володіє планетою Земля,

– озвучив Асланян.

Всі запитання до нього будуть в стилі вилизування його чобота. Ні для чого іншого ця "пряма лінія", на думку Асланяна, Кремлю не потрібна.

"Ще для того, аби народ відчув причетність до державної діяльності, коли буцімто на тому кінці проводу Путін. Це такий легкий театр, в який влада зіграє з народом. А головне, що присутні в залі заздалегідь захоплені грою прими-балерини. Хотілося б "Лебедине озеро", але буде "Соло Путіна", – підсумував Асланян.