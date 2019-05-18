Пряма демократія в Україні за прикладом Швейцарії: як це бачать в команді Зеленського

У команді новообраного президента України Володимира Зеленського пропонують впровадити в Україні систему народовладдя за принципом "прямої демократії". Мовиться про справедливі та якісні референдуми, обов'язкове реагування на народні ініціативи та реалізацію права "народного вето" на ключові рішення влади.

Пряма демократія

"Система народовладдя, яку пропонуємо ми, це система, яка у всьому світі називається "пряма демократія", – таку заяву в ефірі телеканалу "112 Україна" зробив експерт із команди Володимира Зеленського, відповідальний за реформу державних інституцій, Руслан Стефанчук.

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За його словами, члени команди Зеленського вивчали досвід країн Скандинавії, Швейцарії, Канади, США. І з цього досвіду прагнули запозичити саме те, що дозволить українському народу "відчути реальний контроль і владу в цій державі".

Хто такий Руслан Стефанчук? 43 роки, доктор юридичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, адвокат.18 квітня 2019 Володимир Зеленський в ток-шоу "Право на владу" назвав Стефанчука однією з ключових фігур своєї команди, експертом з реформування державних інститутів та відповідальним за законопроектну роботу.

Референдуми

Одним із таких запозичень має стати система "справедливих, правильних і якісних референдумів".

Нам незрозуміло, чому референдум, який породив Україну як державу, після цього жодного разу не використовували в інтересах України,

– зазначив Стефанчук.

Радник Зеленського також висловив сумнів у ефективності петицій, "які підписують по 25 тисяч, але які ніхто не виконує".



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Відтак Стефанчук пообіцяв, що Зеленський реалізує "підхід з реагування на всі народні ініціативи як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні".

Народне вето

Концептуально важливим моментом Стефанчук назвав необхідність запровадження "системи відкликання" представників влади.

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Мовиться про те, що людей повинна бути "можливість не тільки відкликати народного депутата, здійснити процедуру імпічменту президента, а й накласти вето на прийняті рішення". Це експерт з команди Зеленського назвав "системою "народного вето".