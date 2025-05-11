Прямі переговори України та Росії у Стамбулі: у Путіна назвали свою умову

Владімір Путін запропонував провести прямі переговори Росії та України у четвер, 15 травня, у Стамбулі. Згодом у Кремлі уточнили заяву диктатора, назвавши умову.

Про це в неділю, 11 травня, пропагандистським ЗМІ розповів помічник диктатора Юрій Ушаков, передає 24 Канал.

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Що відомо про умову Путіна

Можливі перемовини в Туреччині, на вимогу агресора, мають відбуватися з урахуванням результатів "перерваних у 2022 році переговорів" і ситуації "на землі".

З урахуванням цього (підсумків переговорів 2022 року – 24 Канал), з урахуванням, природно, реальної ситуації,

– сказав Ушаков.

Відповідаючи на запитання про російську делегацію та її очільника, помічник зазначив: "Президент дасть команду, тоді оголосимо".