11 травня, 11:59
Прямі переговори України та Росії у Стамбулі: у Путіна назвали свою умову
Владімір Путін запропонував провести прямі переговори Росії та України у четвер, 15 травня, у Стамбулі. Згодом у Кремлі уточнили заяву диктатора, назвавши умову.
Про це в неділю, 11 травня, пропагандистським ЗМІ розповів помічник диктатора Юрій Ушаков, передає 24 Канал.
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Що відомо про умову Путіна
Можливі перемовини в Туреччині, на вимогу агресора, мають відбуватися з урахуванням результатів "перерваних у 2022 році переговорів" і ситуації "на землі".
З урахуванням цього (підсумків переговорів 2022 року – 24 Канал), з урахуванням, природно, реальної ситуації,
– сказав Ушаков.
Відповідаючи на запитання про російську делегацію та її очільника, помічник зазначив: "Президент дасть команду, тоді оголосимо".