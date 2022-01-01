"Прямий" і 5 канал знову показали новорічне привітання Порошенків замість президентського

Вже другий рік поспіль "Прямий" і 5 канал транслювали новорічне привітання Петра Порошенка замість Володимира Зеленського. Вони пояснили це тим, що нібито не отримали від Офісу Президента трансляцію чинного президента України.

Цікаво, що ці канали раніше належали самому Порошенку, однак 5 листопада він нібито продав їх.

Важливо Навіщо Порошенко продав свої телеканали

Новорічна ніч "без Зеленського"

Так, у новорічну ніч 5 канал завершив показ привітання Володимира Зеленського за 5 хвилин до настання Нового року, а "Прямий" показав його відразу після опівночі.

У привітанні Петра та Марини Порошенків мовиться про роботу їхньої команди, зокрема допомогу військовим, громадські ініціативи, а також дипломатичні зусилля.

Оборона країни від російської агресії – це спільна справа влади та опозиції. Усього українського народу. Коли я за кордоном, будь то канадський Галіфакс, Стамбул чи Варшава, забуваю про наші внутрішні розбіжності і мобілізую світ на підтримку України,

– сказав колишній лідер України.

Новорічне привітання Петра Порошенка: дивіться відео

Чому канали не показали вчасно привітання Зеленського

У коментарі "Детектор медіа" 5 канал та "Прямий" заявили, що Офіс Президента нібито не надав їм трансляції новорічної промови Володимира Зеленського. Представники каналів кажуть, що попередні роки також не отримували трансляції промови глави держави, натомість відео отримували від колег з інших каналів.

В ОП ще не прокоментували цю ситуацію.

Цікаво, що ще 5 листопада медійники, журналісти, громадські діячі та народні депутати створили новий медіахолдинг "Вільні Медіа", який придбав у Порошенка 100% корпоративних прав каналу "Прямий" та 5 каналу. Причиною створення медіахолдингу був названий антиолігархічний закон, який підписав 5 листопада президент Володимир Зеленський.

Продаж телеканалів Порошенка: дивіться відео