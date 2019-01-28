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      ПсевдоАТОвець отримав ласий шматок землі від голови Львівської ОДА: деталі розслідування

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      Голова Львівської обласної адміністрації Олег Синютка виділив десять соток елітної землі – ласий шматок біля озера неподалік Львова – в руки пройдисвіту, який видавав себе за учасника війни в Афгані та на Донбасі.

      Йдеться про 51-річного Павла Нікітіна. Він є співзасновником Ветеранської спілки воїнів АТО. Чоловік запевняв, що пройшов війну в Афганістані, згодом пішов захищати країну на Сході. Та журналісти ZAXID.NET з'ясували: ордени, форма й гучні заяви Нікітіна – брехня.

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      Грудень, 2017 рік. Вісімдесят три людини, за документами – атовці, отримують дозволи на земельні ділянки біля села Наварія. Одним із них співзасновник "Ветеранської спілки воїнів АТО" Павло Нікітін.

      Він активно виступав за виділення земель, відвідував сесії Пустомитівської міської ради, де ці конфлікті питання розглядалися. Активно зривав, протестував проти того, щоби заборонити будівництво на берегах озера. Тоді він казав, що він сам не зацікавлений, що в нього немає там землі, ділянки. Що йому ніхто нічого не обіцяв, що він йде за побратимів і називав себе учасником АТО,
      – розповів автор розслідування, журналіст видання Zaxid.net Андрій Дрозда.

      Ще 2015 року йому як учаснику бойових дій виділили землю під забудову в місті Пустомити. Виявилося, що тепер він претендує і на десять соток біля Наварійського озера. А ще – має ділянку в Давидові. Здавалося б, заслужено, адже Павло Нікітін називав себе АТОвцем і учасником війни в Афгані.

      Ось відкритий лист учасників АТО з приводу приватизації земель біля Щирецького водосховища Пустомитівського району.

      нікітін ато
      "Кожен з підписантів цього листа має власну історію боротьби як на війні, так і після неї"

      нікітін ато
      Підпис – Нікітін Павло, "Криголам"

      З документами, що начебто підтверджують участь у війні на Сході, Павло Нікітін звертався й у відділ соцзахисту. Хотів продовжити пільги на житлово-комунальні послуги за посвідченням інваліда війни. Також – отримати додаткові пільги за участь в АТО.

      Він також пред'явив копію довідки про безпосередню участь в АТО, і копію посвідчення учасника бойових дій, яка була завірена Пустомитівським військовим комісаріатом. До додаткових довідок і посвідчень, які прив'язувалися саме до участі в антитерористичній операції, які викликали великі сумніви,
      – зазначив начальник міського управління соцзахисту Ігор Кобрин.

      убд нікітін
      Посвідчення УБД Нікітіна

      пенсійне нікітін
      Пенсійне Нікітіна

      Тож працівники звернулися з запитами до МВС та військової частини. Відповідь – Павло Нікітін не є учасником бойових дій на Сході. А посвідчення з таким номером видали на інше ім'я. І ця людина переконує, що про Нікітіна ніколи не чула. Сам же Нікітін нашим журналістам будь-що коментувати відмовився. 

      Ой, ви знаєте, я так зараз не маю бажання з журналістами спілкуватися, ви собі навіть не уявляєте,
      – сказв Павло Нікітін журналіста.

      Відреагував на звинувачення на своїй сторінці у фейсбук. Каже, від наварійської ділянки відмовився ще торік, на користь родини загиблого атовця. Та заява про відмову датована 28 січням цього року. А від документів, які подавав у відділ соцзахисту, відхрещується. 

      нікітін визна що не учасник ато
      Допис Нікітіна у фейсбуці

      Він також опублікував фото свого листа про відмову від земельної ділянки на ім'я Олега Синютки. Проте цей лист датований майбутнім числом, 28 січня 2019 року. Тобто з цим листом про добровільну передачу землі сім'ї загиблого в АТО бійця Нікітін звернувся лише після того, як стало зрозуміло, що він ніколи не воював і не брав участі в АТО", – мовиться в розслідуванні ZAXID.NET.

      нікітін ато
      Лист-відмова від земельної ділянки

      "Походження тих документів мені невідоме. Я ними не користуюсь. В мене є посвідчення інваліда війни ще з 2011 року. Так, я не був в АТО. Я ніколи не говорив, що я учасник АТО", – написав Нікітін у соцмережі.

      Хоча раніше він хизувався відзнаками, нібито з АТО. Ось на цьому фото він у руках тримає неофіційну медаль "Захиснику України".

      нікітін ато
      Нікітін демонструє медаль "Захиснику України"

      Відмовився коментувати виділення землі самозванцю й голова обласної адміністрації. Раніше Олег Синютка обіцяв перевірити своє ж розпорядження про виділення землі біля озера та зібрати прес-конференцію на цю тему. Тепер каже: про Нікітіна й наварійські землі не говоритиме, бо мовляв почався судовий процес. 

      Зараз триває суд. І я 100% знаю, що коли я вийду з публічною інформацією, то обов'язково скажуть, що це тиск голови обласної державної адміністрації на суд,
      – голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.

      Тим часом міське управління соцзахисту вже звернулось до СБУ з проханням перевірити документи пана Нікітіна. Написала листа Службі безпеки і МВС і Пустомитівська міськрада – з проханням перевірити отримання "Криголамом" ділянки у місті.

      Читайте також: Чому ветерани АТО йдуть в кримінал

      Цікаво, що Нікітін не тільки не воював в АТО, він не був у Афганістані, хоча й носив медалі учасника тієї війни і на своїй сторінці згадував свого командира в Афганістані. Хоча імені його не називав. Журналісти ZAXID.NET з'ясували: на фронті Нікітін не був, бо у 80-х, коли був солдатом-строковиком, отримав серйозну травму під час показових виступів у Підмосков'ї.

      Теги: Новини Львова Розслідування Новини України Війна на Донбасі Журналісти
      Джерело: 24 канал
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