На псевдореферендум у Мелітополі можуть піти до 3% місцевих, – Федоров

Російські загарбники визначили Мелітополь "столицею" тимчасово окупованої Запорізької області та готуються провести тут референдум. Утім, самі мешканці міста відмовляються підтримувати злочинні плани країни-агресорки.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров, інформує 24 канал.

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Псевдореферендуми не показують справжніх настроїв населення

Федоров повідомив, що фейкове головування ніяк не продемонструє справжніх настроїв населення. Він нагадав, що ми це вже бачили у Криму.

Звісно, жителі Мелітополя не підуть на референдум та не підтримують російську владу. Може, 3 – 5%, але вони є в кожному місті Україні. Це ті люди, які вже з глузду з'їхали, того можуть підтримати окупантів,

– зазначив Федоров.

Але якщо росіяни захочуть провести референдум, вони це зроблять. І не важливо, який день та час вони для цього виберуть й чи люди будуть готові на нього йти. Справжня ціль загарбників – провести псевдоголосування на камери. Й, на жаль, це легко сфальсифікувати.

"Вони точно його на камеру проведуть, точно покажуть, що всі його 100% його підтримали, або як у найкращі часи Януковича – покажуть, що всі 110% проголосували "за" і на тому поставлять собі галочку", – зауважив мер Мелітополя.

Він підсумував, що в цілому цей результат ні на що не впливає: всі розуміють, що тимчасово окуповані території – це Україна, яку треба звільняти, а російські референдуми – це не показник настроїв населення.

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На "референдумах" малюватимуть 60% підтримки

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що майже 60% території області перебувають під тимчасовою окупацією

Російські загарбники, які налаштовують роботу окупаційних "адміністрацій", вже почали займатися підготовкою населення до довготривалої окупації. Людям вимикають станції українських операторів та обладнання провайдерів, змушуючи в такий спосіб переходити на підконтрольний росіянам мобільний зв'язок та інтернет.

Розуміючи, що ніякої підтримки з боку цивільного населення немає, загарбники активно проводять акції залякування. Також росіяни щедро роздають "гуманітарку" тим, хто зголошується подати документи на отримання російського паспорта.

Паралельно з цим росіяни жваво обговорюють, який відсоток "підтримки Росії" їм треба вказати за результатами "референдуму". З урахуванням ситуації, російські куратори погоджуються з думкою, що їм не можна казати про захмарну підтримку серед місцевого населення. Наразі найреалістичнішим результатом вони вважають показник у 60%.

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