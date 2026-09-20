Польща засудила російські "вибори" на окупованих територіях України

У Росії 18 – 20 вересня пройшли так звані вибори до Державної Думи. Країна-агресорка проводила їх на окупованих територіях України, Грузії та Молдови.

Міжнародна спільнота засудила такі дії Кремля. У МЗС Польщі назвали "вибори" на окупованих територіях незаконними.

Що сказали у Польщі?

У неділю, 20 вересня, Варшава засудила проведення російських псевдовиборів на міжнародно визнаній території України, Грузії та Молдови. Йдеться про голосування в окупованих районах:

Донецької;

Луганської;

Запорізької;

Херсонської областей;

у Криму й Севастополі;

у Придністров'ї;

у Цхінвальському регіоні;

в Абхазії. ​

Псевдовибори, організовані російським окупантом, не мають жодних юридичних наслідків і не можуть бути підставою для легітимізації спроби анексії окупованих територій,

– наголосили у МЗС Польщі.

Варшава закликала Москву припинити незаконні дії, почати виконувати міжнародні зобов'язання та вивести окупаційні війська з території України.

Вони додали, що 12 жовтня 2022 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію ES-11/4 про територіальну цілісність України. Тоді 143 держави однозначно засудили нелегітимні псевдореферендуми, які організувала Росія та окупацію чужих земель.

Зазначимо, що в Росії з'явились перші результати екзитполів. Згідно з ними, "Єдина Росія" вшосте з 2003 року отримала найбільшу кількість голосів.