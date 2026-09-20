Польща засудила російські "вибори" на окупованих територіях України
У Росії 18 – 20 вересня пройшли так звані вибори до Державної Думи. Країна-агресорка проводила їх на окупованих територіях України, Грузії та Молдови.
Міжнародна спільнота засудила такі дії Кремля. У МЗС Польщі назвали "вибори" на окупованих територіях незаконними.
Що сказали у Польщі?
У неділю, 20 вересня, Варшава засудила проведення російських псевдовиборів на міжнародно визнаній території України, Грузії та Молдови. Йдеться про голосування в окупованих районах:
- Донецької;
- Луганської;
- Запорізької;
- Херсонської областей;
- у Криму й Севастополі;
- у Придністров'ї;
- у Цхінвальському регіоні;
- в Абхазії.
Псевдовибори, організовані російським окупантом, не мають жодних юридичних наслідків і не можуть бути підставою для легітимізації спроби анексії окупованих територій,
– наголосили у МЗС Польщі.
Варшава закликала Москву припинити незаконні дії, почати виконувати міжнародні зобов'язання та вивести окупаційні війська з території України.
Вони додали, що 12 жовтня 2022 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію ES-11/4 про територіальну цілісність України. Тоді 143 держави однозначно засудили нелегітимні псевдореферендуми, які організувала Росія та окупацію чужих земель.
Зазначимо, що в Росії з'явились перші результати екзитполів. Згідно з ними, "Єдина Росія" вшосте з 2003 року отримала найбільшу кількість голосів.