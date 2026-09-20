Псевдовибори в Росії: чому вони можуть налаштувати силовиків проти Путіна

Чергові псевдовибори в Росії здатні похитнути позиції чинного режиму та спровокувати внутрішній переворот. Низька реальна підтримка диктатора дає місцевим силовикам чіткий сигнал про слабкість влади.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що результати так званого "волевиявлення" у Росії визначені заздалегідь. Кремль лише намагається намалювати потрібну телевізійну картинку. Водночас спроби провести цей процес на тимчасово окупованих територіях України створюють додаткові юридичні проблеми для Москви.

Загроза від власних силовиків

Оголошення захоплених українських міст російськими перетворює виборчий процес на абсолютний абсурд, адже агресор навіть не контролює ці території. Україна та міжнародні партнери мають постійно наголошувати на невизнанні будь-яких результатів, щоб не допустити легітимізації анексії.

Якщо росіяни самі будуть не вважати результати виборів за щось таке, що можна легітимізувати, це буде створювати підґрунтя для невизнання цієї влади,

– зауважив Іван Ус.

Він пояснив, що за умови очевидно низької популярності очільника Кремля, силовий блок зрозуміє реальний стан речей. Тоді стане очевидно, що влада тримається виключно на "штиках", а не на народній любові.

У такому випадку російські силовики можуть перетворитися на своєрідну преторіанську гвардію часів Римської імперії та самостійно вирішити долю керівника країни. Найбільше Володимир Путін боїться того, що його найближче оточення почне будувати державу без нього.

Додамо, що російський диктатор назвав участь у голосуванні обов'язком громадян. Він намагається подати заздалегідь сплановану перемогу провладної партії як доказ широкої народної підтримки війни проти України. Подання результатів як загальнонародного референдуму, ймовірно, створює підґрунтя для майбутніх непопулярних рішень, зокрема проведення наступних хвиль мобілізації.