Так заповів: у Львові поховають поляка Расевича-Кучинського, який захищав Україну

На російсько-українській війні загинув громадянин Польщі Пшемислав Расевич-Кучинський. Його поховають у Львові у середу, 14 серпня.

Мер міста Андрій Садовий розповів, що загиблий захисник України заповідав поховати його саме у Львові. Останнім місцем спочину воїна стане Личаківський цвинтар.

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Після вторгнення Росії одразу вирішив стати на захист України

Пшемислав Расевич-Кучинський народився в польському місті Гдиня. Він займався волонтерською та громадською діяльністю.

На Львівському порталі додали, що чоловік був співорганізатором різноманітних фестивалів та культурних заходів. Свій вільний Пшемислав присвячував гірському туризму та трекінгу.

Певний період він волонтерив у білоруському місті Гродно. Але покинув країну після початку політичних переслідувань. А після початку повномасштабного вторгнення він одразу вирішив стати на захист України. Захисник воював у лавах Інтернаціонального легіону на східному та південному напрямках.

Загинув Пшемислав Расевич-Кучинський при виконанні бойового завдання.

У нього залишилися дідусі, бабуся, дядько з родиною та кохана.

Прощання із полеглим воїном розпочнеться у середу, 14 серпня, о 14:00 годині у Гарнізонному храмі.

Вічна Памʼять Захиснику, який боровся за нашу свободу,

– написав мер Львова.

Редакціявисловлює щирі співчуття рідним та знайомим Пшемислава Расевича-Кучинського. Вічна пам'ять Герою!