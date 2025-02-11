Сестра Фіцо могла ініціювати законодавчу заборону психологам критикувати її брата, – ЗМІ

Наприкінці січня понад 500 словацьких психіатрів закликали прем'єр-міністра Роберта Фіцо піти у відставку і назвали його дружбу з Путіним "нездоровою". Декілька тижнів потому генеральна прокуратура Словаччини внесла поправки до закону про психологічну діяльність.

У країні намагаються обмежити право психологів і психіатрів публічно висловлювати свою думку, а цьому могла посприяти сестра Фіцо Луція Хабадова, яка працює у прокуратурі з 2006 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Dennik N.

Дивіться також У 50 містах Словаччини тисячі людей протестують проти уряду Фіцо

Прокуратура не захотіла уточнити, хто причетний до змін у законі

У Словаччині заявили, що обов'язки психологів не повинні бути залежними від будь-яких впливів.

"Ми вважаємо, що обов'язки психологів, як і психотерапевтів, при здійсненні своєї професії, як і обов'язки лікарів, адвокатів, прокурорів тощо, вимагають абсолютної незалежності від інших впливів, особливо тих, які можуть бути результатом особистих інтересів або зовнішнього тиску. Незалежність повинна бути політичною, економічною і, не в останню чергу, інтелектуальною", – заявили словацькі прокурори.

У генпрокуратурі вирішили не уточнювати, хто конкретно підготував цей коментар до поправки у законі.

Однак, речниця прокуратури підтвердила, що він був підготовлений департаментом законодавства, стратегії та конституційного права. Саме там, до слова, працює сестра Фіцо.

Як зазначає Dennik N, саме вона була доповідачкою щодо цих поправок, отже, й готувала коментар.

Журналісти знайшли співзвучні аргументи у коментарі Хабадової й у дописі Фіцо у Facebook.

У ньому словацький прем'єр звинуватив психологів і психіатрів у "грубому зловживанні своїм професійним становищем в політичних цілях", а також у тому, що вони нібито відкидають основний принцип демократії та не поважають результати виборів.